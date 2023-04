Vnitřní problémy v hnutí ANO, vyloučení některých zastupitelů a dobrovolný výstup jiných ze zastupitelského klubu spustily v Ostravě ruskou ruletu. Na jejím konci bude stát nová koalice. Toto jsou varianty, jaké složení může mít nové vedení města.

Primátor Tomáš Macura zůstává po vystoupení z hnutí součástí klubu zastupitelů ANO. Tomáš Macura je vyloučen z klubu zastupitelů. Tomáš Macura zakládá klub Nezařazení spolu se Zuzanou Bajgarovou, Kateřinou Šebestovou a Robertem Čepem. K Tomáši Macurovi se přidávají také Ondřej Němeček a Maxim Pachomov.

Koalice v zastupitelstvu města ztrácí nadpoloviční většinu. To je stručný souhrn toho nejpodstatnějšího, co se v Ostravě v od počátku minulého týdne událo. Začíná ostré vyjednávání o složení nové koalice.

Toto je pět nejpravděpodobnějších modelů, jak může nová koalice v Ostravě vypadat. V 55členném zastupitelstvu potřebuje koalice získat přinejmenším nadpoloviční většinu 28 hlasů, nejen stávající situace však ukazuje, že do takto vrtkavého podniku by šel málokdo. Budoucí koalice proto bude chtít mít nejméně 30 hlasů.

VARIANTA 1

ANO (15), Spolu (9), Ostravak (8) = 32 křesel

Současný počet mandátů

v zastupitelstvu Ostravy:



ČLENOVÉ STÁVAJÍCÍ KOALICE:

ANO 15, Spolu 9, Piráti 3



OPOZICE:

Ostravak 8, SPD 7, Nezařazení 6, Starostové 4, Ostravská levice 3

Nejpravděpodobnější složení nové koalice. Nedošlo by k dalšímu rozšíření počtu zúčastněných subjektů, kdy už de facto pětičlenná koalice po volbách (ANO, ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Piráti) byla označována co do šířky za hraniční. O moc by se navíc poměrně férově podělily tři subjekty s nejlepším podzimním volebním výsledkem. Hnutí ANO by dosáhlo svého – „zrádci“ by přišli o funkce a hnutí zůstalo u moci i s primátorským křeslem. Koalice Spolu by se nemusela bát vendety v klíčových městských obvodech, kde vládne právě ANO. Dosud opoziční Ostravak by participoval ve vedení města a koalice by si výměnou Ostravaka za Piráty pohoršila o jediný mandát. Ten by byl přesto velmi silný. Možnou alternativou by byla také participace Pirátů, s nimi však Ostravak odmítá spolupracovat, navíc by šlo o zbytečně silnou koalici.

Pravděpodobnost podle Deníku: 60 %

VARIANTA 2

ANO (15), Spolu (9), Starostové (4), Piráti (3) = 31 křesel

Dosavadní koalice (bez následovníků Tomáše Macury) by doznala v kontextu jiných možností spíše kosmetických změn – oproti stavu po volbách by přišla jen o dvě křesla a novým subjektem zajišťujícím majoritu v zastupitelstvu by se stali Starostové pro Ostravu. Ti budou při vyjednáváních apelovat na své zkušenosti z převážně středně velkých až malých obvodů a poukazovat na potřebu větší provázanosti mezi městskými a obvodními záležitostmi.

Teoreticky by se proti nim nemusel nikdo ani nikterak zásadně vymezovat (ve srovnání s SPD a Ostravskou levicí), oni sami však mají údajně nepřekonatelný problém spolupracovat s někým, kdo prosazuje koncertní síň. A té se ANO, možná ani Spolu a Piráti, nevzdá.

Pravděpodobnost podle Deníku: 15 %

VARIANTA 3

ANO (15), Spolu (9), Nezařazení (6), Piráti (3) = 33 křesel

Co do počtu nejsilnější koalice, co do pravděpodobnosti však mnohem slabší. Prakticky by se v rozložení sil nic zásadního nezměnilo, pouze by 6 „ex-babišovců“ obléklo jiný kabát a personálně by se upravily pozice primátora a náměstků převážně ve prospěch ANO. Pokud by si s „dezertéry“ ANO vůbec podalo ruku, nelze očekávat, že by primátorem zůstal Tomáš Macura, lídrem uskupení by zůstalo jeho bývalé hnutí. To by ani dosavadní první muž Ostravy snadno nekousal (byť by mohl dál dohlížet na některé projekty), navíc i přes jakékoli smlouvy by se ve vzduchu vznášela postranní nedůvěra.

Pravděpodobnost podle Deníku: 10 %

VARIANTA 4

Spolu (9), Ostravak (8), Nezařazení (6), Starostové (4), Piráti/Ostravská levice (3) = 30 křesel

Přijatelně silná koalice počtem mandátů, avšak nejistá názorově i důvěrou. Zároveň však nejmyslitelnější scénář v případě, že na své vnitřní problémy fatálně doplatí hnutí ANO. V tomto modelu by na radnici nastal vůbec největší převrat, k moci by se dostalo hned několik nových subjektů: Ostravak, který má však zkušenosti z minulosti. Nezařazení, které ale novým subjektem nelze úplně nazývat. Starostové, kteří se bytostně vymezují proti koncertní síni, a je tak otázkou, zda by vůbec byli ochotni spolupracovat s Nezařazenými v čele s Tomášem Macurou. A pak jeden ze dvou subjektů s nejmenším počtem mandátů (Piráti/Ostravská levice), který by plnil funkci lepidla, jež má zalepit možné trhliny (rozumějte pouze zajistit nadpoloviční převahu).

Piráti by zde měli navrch s ohledem na čtyřapůlleté zkušenosti ve vedení města. Ani s jedním z dvojice Piráti/Ostravská levice však nechce spolupracovat Ostravak (kromě zavržené SPD a samotného ANO už ale nikdo jiný ve hře není). Koalice Spolu by navíc musela počítat s odplatou na obvodních radnicích, ANO by se jich mohlo chtít zbavit v Porubě, na Jihu, v Moravské Ostravě a Přívozu i ve Slezské Ostravě. Pro Dohnala a spol. obrovský risk, zároveň však patrně jediná možnost bez hnutí ANO, které v uplynulých dnech osobně zkritizoval za nedodržení dohody způsobené vnitřními spory. Motivací pro koalici Spolu by v tomto scénáři bylo křeslo primátora pro Jana Dohnala. Šlo by však o až neudržitelně početnou koalici.

Pravděpodobnost podle Deníku: 10 %

DALŠÍ VARIANTY

Čistě teoreticky je možné cokoli. Tedy jakýkoli „guláš“, který zajistí 28, spíše však 30 a více křesel. A nemyslete si, že jednotlivé partaje tyto scénáře na papíry rovněž nekreslí. Nakonec ale přijdou na to, že je ve vzduchu až příliš mnoho třecích ploch, nejistoty, nezkušenosti či velké ohrožení kontinuity vývoje města. V dosud nenastíněných modelech by v podstatě každá ze stran musela učinit velké ústupky v tom, s kým je jim zapovězeno paktovat, komu (ne)budou důvěřovat a jak k tomu v konečném důsledku přijdou Ostravané i samotné město, které jim – byť ještě poměrně za dlouho – vystaví politické vysvědčení ve volbách.

Pravděpodobnost podle Deníku: 5 %

Zastupitelský klub ANO si ve středu večer zvolí nového kandidáta na post primátora Ostravy (a také dvou náměstků a radního). Deník bude oblastní sněm hnutí sledovat živě z kulturního domu Akord v Zábřehu. V důsledku toho, že koalice ztratila nadpoloviční většinu v zastupitelstvu města, však budou podobná jednání absolvovat vlastně všechny politické subjekty, pouze s tím rozdílem, že ony už vědí, kdo bude jejich lídr. Hnutí ANO o něj vnitřními problémy přišlo, favoritem je Hana Tichánková. Další zvučná jména se nechtějí vzdát práce v obvodech, na druhé straně jde o velmi lukrativní možnost: získat křeslo primátora. Lídrem koalice Spolu je Jan Dohnal, Ostravaka Lukáš Semerák, SPD Peter Harvánek, Nezařazených Tomáš Macura, Starostů pro Ostravu Jiří Jureček, Pirátů Andrea Hoffmannová a Ostravské levice Martin Juroška.