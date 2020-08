O podpoře pak rozhodne a žádosti posoudí rada města. Z těchto dotačních peněz bude možné uhradit proškolení celého pedagogického sboru v užívání vybrané aplikace pro distanční výuku (např. Teams, Google) a dále zakoupení SIM karet, modemů pro datové připojení, digitálních učebnic, výukových programů a softwaru, který souvisí s digitální výukou.

„Dálková výuka nemá nahradit školu, ale je možné ji efektivně využívat v rámci běžné výuky v kombinaci prezenčního a distančního vzdělávání nebo například v případech dlouhodobé nepřítomnosti žáka. Je nutné, aby se školy na tento způsob výuky dle možností připravily, jak po stránce technické, tak po stránce znalostní. Ostrava prověřovala situaci na školách vlastním dotazníkovým šetřením a získala zpětnou vazbu k on-line výuce, na kterou reagovala vyhlášením nového programu,“ vyjádřila se k tématu náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová.

Co bylo úkolem zmiňovaného dotazníkového šetření? Především mapování, jak školy vnímaly distanční výuku, co jim připadalo složité, jaké hlavní nedostatky identifikovaly nejen ve vztahu k žákům, ale také ve vztahu k oblasti digitální výuky, on-line výuky a aktivit souvisejících s formou on-line výuky.

Do dotazníkového průzkumu se zapojilo celkem 47 základních škol v rámci ORP Ostrava. Problémy pak činilo nedostatečné internetové připojení, nezájem ze strany některých žáků a rodičů, chybějící výpočetní technika nebo omezená schopnost využívání on-line aplikací některých vyučujících v rámci distanční výuky.

Jako klady byly hodnoceny například videokonference, lepší používání nových aplikací, častější komunikace s rodiči, individuální konzultace žáků, pozitivní dopad na výuku cizích jazyků nebo podpora samostatnosti žáků vyšších ročníků.

Z výsledků vyplývá, že školy a pedagogové budou pro zavedení nové distanční koncepce potřebovat proškolení a také například výpočetní techniku či elektroniku. To stejné platí u žáků, kteří vlastní techniku k dispozici nemají a byla by jim také zapůjčena. Počítá se s větším zapojením pro práci s rodinami u žáků a rodičů, kteří neměli zájem se on-line výuky zúčastnit a zastřešení možností zapojení některých prvků on-line výuky do běžné výuky i ze strany MŠMT (v případě nepřítomnosti žáků - nemoci aj.).

Finanční prostředky určené na pořízení notebooků a tabletů potřebných pro distanční digitální výuku budou podle předpokladu předmětem finanční podpory MŠMT, nejsou tedy předmětem výzvy města.