V kancelářích ostravského magistrátu se sice zpracovávají návrhy a podmínky a budova se nyní znovu připravuje k prodeji, má to však jedno ale. O „mrakodrap“ není takový zájem, jak se čekalo. Skoro to vypadá, že vůbec žádný.

Ještě v lednu minulého roku se uvnitř byli podívat potenciální investoři, kteří zvažovali, že se do proměny pustí. Od té doby však akcie dnes už deset let vybydlené budovy klesají.

V podmínkách prodeje už nebude uvádět, že chce vybraný počet bytů po rekonstrukci odkoupit zpátky, věžáku se „zbaví“ úplně.

„Rozhodli jsme se nejít původně zamyšlenou cestu odkupu bytových jednotek za částku 147 tisíc korun za metr čtvereční. Pokud někdo budovu podle návrhu paní architektky Jiřičné přestaví, prodáme mu ji, ať si ji udělá celou ve své režii,“ potvrdil Břetislav Riger.

To byl ostatně i důvod, proč bylo téma staženo z posledního jednání zastupitelstva. Opozici, jmenovitě klubu Jdeto!!!, se nelíbilo, že když se radní rozhodli nevyžadovat po rekonstrukci zpětný odkup části bytů, mělo by rozvolnit podmínky prodeje a nesvazovat investory některými parametry, například jaké budou vnitřní obklady.

40 milionů, nebo demolice

Záměr vyhlášení prodeje „mrakodrapu“ by se měl vrátit na jednání zastupitelstva v říjnu. Na přelomu roku by město chtělo vědět, kdo – a jestli – věžák zrekonstruuje. „Věříme, že tentokrát alespoň dva až tři zájemce najdeme. Budovu bychom chtěli prodat řádově za desítky milionů korun, nepůjdeme pod částku 40 milionů,“ specifikoval Riger.

Jedna z otázek, kterou se město v nejbližších týdnech a měsících bude zabývat, je, zda bude nadále vyžadovat i stavbu parkovacího domu. Záležet to bude také na tom, jaké byty na Ostrčilce vzniknou a tedy jaká bude očekávaná poptávka parkovacích míst.

„Pokud nyní budovu neprodáme, patrně by došlo na její demolici, kterou jsem sám v minulosti upřednostňoval,“ dodal Riger a připomněl, že 22patrová budova má řadu omezujících parametrů.

Komunistický „paskvil“ s neduhy

Hlavním, léta diskutovaným negativem budovy je nízká výška stropů, která je zde 2,25 až 2,55 metru, přičemž v bytovém domě dnes musí být ze zákona světlá výška místnosti nejméně 2,6 metru.

Vize rozvoje širšího centra Ostravy (květen 2022):

„Jsou to vlastně dva vzorové 11patrové paneláky na sobě, z nichž uměle vznikl ‚mrakodrap‘. A aby to ten spodní vydržel, zesílili jej. Má sloupy a nosné konstrukce navíc, není to originální 22patrový dům. Paní Jiřičná šikovně v půdorysu domu změnila jeho dispozici, dala mu hezký design a vyřešila požární problém, kdy na dům z jedné strany ‚přilepila‘ požární výtahovou šachtici, přičemž samotný tubus výtahů budovu ještě zpevnil. Je to důmyslně vymyšleno a je to pěkné,“ připomněl náměstek primátora pro investice některé z vychytávek projektů Evy Jiřičné. Klíčová otázka je, zda město při svém patrně posledním pokusu najde investora.

K TÉMATU: O výškovém domě v Ostrčilově ulici

Objekt byl postaven podle návrhu Jana Slezáka v pozdním internacionálním stylu v letech 1965 až 1968 jako součást sídliště Jindřiška - jako experimentální projekt. Původně byl zamýšlen jako obytný dům, k tomuto účelu se však využíval jen pár let právě z důvodu technických problémů, v sedmdesátých letech minulého století se přestavěl na kancelářský objekt. Má téměř čtvercový půdorys a plně prosklený parter.