Mrtvý muž byl v sobotu dopoledne nalezen v rybníce v ulici Pustkovecké v Ostravě. Místo se nachází jen několik desítek metrů od frekventované Martinovské ulice.

Mrtvý muž v rybníku, Pustkovecká ulice, Ostrava | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

K rybníku vyrazili policisté, kriminalističtí technici, nasazen byl také potápěč. „Byli tu policisté i potápěč ve skafandru,“ řekla Deníku žena sedící na lavičce u rybníka. Co se stalo, netušila.

„Vůbec nic nám neřekli. Takže nevíme, kdo to byl, ani co se přihodilo. Když to tělo tahali, tak to vypadalo na muže,“ dodala žena. Technici okolí rybníka opustili kolem poledne, na místě už zůstali jen dva kriminalisté v civilu.

Jak Deníku řekla Kateřina Kubzová z moravskoslezské policie, totožnost mrtvého dosud není známa. „Zjišťujeme ji,“ řekla Kubzová. V současné době nic nenasvědčuje tomu, že by na smrti měl podíl někdo jiný. Více však bude jasné až po nařízené pitvě. Co přesně se stalo, ukáže až další vyšetřování.