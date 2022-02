„Je nepředstavitelné, jakou hrůzu a obavy o holý život Ukrajinci prožívají. Říká se, že když člověk může pomoci jinému, tak to prostě musí udělat. Řada lidí v našem kraji je ochotná nabídnout své možnosti a pomáhat ostatním. Jsem za to velmi rád a děkuji. Právě v krizi se prověřují charaktery a solidarita je klíčová. A v tomto případě není o čem diskutovat, je třeba konat,“ uvedl moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák s tím, že vedení Moravskoslezského kraje se mimo jiné shodlo i na finanční pomoci Ukrajině. „Chtěli bychom poslat 10 milionů korun, ale tuto částku musí ještě v pondělí schválit krajská rada,“ řekl hejtman Ivo Vondrák.

Dodal, že pro uprchlíky je v krajských školských zařízeních vyčleněno zhruba 400 míst v Bílé, Ostravě, Bílovci a Kopřivnici. „Útočiště najdou třeba na horské chatě v Bílé v našem vzdělávacím a sportovním centru a dalších většinou středoškolských internátech. V tuto chvíli domlouváme detaily,“ upřesnil hejtman Ivo Vondrák.

Kromě ubytovacích kapacit jsou k dispozici i autobusy s řidiči, kteří mohou do osmi hodin od požadavku dojet na hranice a uprchlíky vyzvednout.

„První autobus s ženami a dětmi z ukrajinské Nadvirny míří do partnerského Krnova. Čekají tu na ně pracovníci krnovské Charity. Poskytnou jim jídlo a ubytují v Larischově vile, kterou její majitel zdarma nabídl. Poté si je vyzvednou příbuzní a známí, které tito lidé v Česku mají,“ informoval náměstek hejtmana pro regionální rozvoj a krnovský radní Jan Krkoška s tím, že zpátky na hranice autobus odveze elektrocentrály, které pořídil Moravskoslezský kraj.

Pomoc Ukrajině.Zdroj: MS kraj

„Hned po vypuknutí války jsme telefonicky a písemně oslovili naše partnerské oblasti a ptali jsme se, co by tam lidi potřebovali nejdříve. Kromě toho, abychom se postarali o uprchlíky, to byly právě elektrocentrály, o které požádali. Nakoupili jsme jich devět. Jejich dopravu na místo, která je teď největším problémem, jsme prozatím vyřešili takto. Tak snad se vše podaří,“ řekl náměstek hejtmana Jan Krkoška. Dodal, že po dohodě s krnovskou nemocnicí kraj společně s elektrocentrálami na Ukrajinu pošle také základní zdravotnický materiál – pleny, obvazy, rukavice a další.

Humanitární pomoc Ukrajině Moravskoslezský kraj organizuje v souladu s právními předpisy a po konzultaci s ministerstvem vnitra, ostatními kraji a zejména ve spolupráci s Charitou ČR.

„Vážíme si nabídek a ochoty jednotlivých lidí pomáhat. Ale v této chvíli musíme koordinovat pomoc s organizacemi, které mají s touto činností zkušenosti, potřebné kontakty, prostě vědí, jak to udělat, aby se ve válce všechny dary dostaly k potřebným. I proto prozatím nezřizujeme v regionu žádné vlastní ‚krajské‘ sběrné místo a sbírku,“ vysvětlil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje a ředitel Charity ČR Lukáš Curylo.

Přehled organizací koordinujících pomoc Ukrajině

Charita Česká republika: Veřejná sbírka. Charita pro Ukrajinu na pomoc lidem zasaženým ozbrojeným konfliktem v této zemi.

Člověk v tísni: Všechny prostředky ze sbírky využije na pomoc lidem zasaženým ozbrojeným konfliktem na Ukrajině.

ADRA: Připravuje pomoc lidem na Ukrajině. Chce nyní pomoci distribucí poukázek na potraviny a hygienické potřeby.

Český červený kříž: dlouhodobější pomoc Ukrajině