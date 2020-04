O poznání více ji teď vytěžuje i ostravské studio České televize, pro které nově překládá i zpravodajské Události v regionech a lifestylový seniorský magazín Život na třetí.

„Beru to jako výzvu. A něco, co už tady dávno mělo být,“ schvaluje posílení informovanosti ředitelka ostravského Centra služeb pro neslyšící a nedoslýchavé. „Sluchové postižení není vidět. Tím se bagatelizuje potřebnost přesunu informací. Přála bych si, aby si lidé uvědomili, že tady neslyšící jsou. A že pro ně můžeme něco udělat,“ podotýká Zarubová, jejíž centrum tlumočí pro neslyšící on-line.

Tři pořady v ČT

V ostravském studiu České televize pak tlumočí v pořadech Události v regionu, Život na třetí a Sama doma.

„Nabídla jsem tlumočení pro Českou televizi i kolegům, ale mají z toho velký respekt. Zatím jsem měla chuť a sílu, první týden Událostí v regionu jsem zvládla sama. Ale pokud by to bylo standardem, zcela určitě to nemůže dělat jen jeden tlumočník,“ zdůrazňuje.

„Simultánně tlumočit je dřina. Akorát to není vidět. Abych informace reprodukovala tak, jak je dostanu, a zůstal obsah nezkreslený, neočesaný, potřebuje to úsilí. Můj mozek se velmi potí. A potřebuje potom restart. Nezdá se to, ale po hodině a půl živého vysílání Sama doma už odpoledne nejsem schopná racionálnějšího myšlení, potřebuji vydechnout,“ vypráví.

Náročné je to i vzhledem k tématům. „Například vaření v Sama doma je plné specifických pojmů, třeba z nečeské kuchyně,“ vysvětluje.

Pomoc z regionu

Spolupráci s Českou televizí Zarubová kvituje. „Oceňuji ten postoj a změnu, ale trošku mě mrzí, že je to jen kvůli nouzovému stavu. Moc bych si přála, aby to bylo standardem. Kvůli neslyšícím, kteří tady žijí a není jich málo,“ říká.

Po každém vysílání k ní dorazí pozitivní zpětná vazba od různých lidí z kraje. „Lidé děkují, že dostávají informace ve znakovém jazyce. To mě obrovsky posiluje a utvrzuje, že práci dělám dobře. Je důležité, aby tu tlumočení bylo,“ myslí si Zarubová, jež v televizním vysílání používá speciální ochranný štít.

„Jeden pro mě udělala Charita Opava. A o další se postaral Martin Tiller, náš správce personalistického programu, ve spolupráci s Pavlem Tajdušem z Frýdku-Místku. Už jsem byla pro prvních deset kusů. Štíty jsme přitom dostali úplně zdarma. A dodavatelé byli rádi, že nám mohli pomoct. Vnímám, jak moc se lidi semkli,“ dodává pozitivně na závěr.