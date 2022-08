Pozornost stále budí nápis na zdi: „Jano, miluji tě“. Nejde však o umělcům záměr. Je to jediné z původních graffiti, které se ze zdi nepodařilo odstranit. To však Bogymu nevadí. Jak Deníku prozradil, i jeho žena se jmenuje Jana. Nápis chce zakomponovat do svého díla.

OBRAZEM: Malování muralu nad Bazaly v Ostravě, slunce je nemilosrdné

Malování kvůli sluníčku, které příliš rychle vysouší barvy, probíhá jen dopoledne a pozdě odpoledne. Již se pracovalo i v noci. Vše by mělo být hotové do poloviny září, umělec však neskrývá své ambice práce dokončit ještě v srpnu.

Hledání cihel po internetu

Jan Bogy Lörincz zvolil tři hlavní barvy: bílou, černou a cihlově červenou. „Bylo hodně zajímavé hledat vhodné pigmenty pro výrobu barev. Nejdřív jsem si z odpadu na heřmanické haldě ověřoval černou, ukázalo se, že skvěle funguje. Pro výrobu jsem nakonec využil materiál z koksovny Jan Šverma v Mariánských Horách,“ řekl výtvarník s tím, že dobrodružstvím bylo hledání červeného pigmentu.

Malba obřího obrazu nad Bazaly v Ostravě začala, těšíte se na tu změnu?

„Přes sociální sítě jsem hledal cihly z nějaké důležité ostravské stavby. Nakonec se mi ozval pán, který průběžně na svém pozemku u ostravského Hranečníku nachází cihly z bývalého Dolu Jan Maria. No a bílá je z běžného mletého vápence,“ doplnil Jan Bogy.