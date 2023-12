Text jednoho znepokojivého příspěvku na nejmenované sociální síti vyvolal u příbuzných obavy o život muže, který post zveřejnil. Ostravští policisté po obdržení oznámení od příbuzných okamžitě zareagovali…

Tísňová linka Policie ČR - ilustrační foto. | Foto: se svolením Policie ČR

Operátoři tísňové linky 158 přijali v úterý 19. prosince odpoledne během krátkého okamžiku hned několik telefonických hovorů. Příbuzní a známí téměř 30letého muže z Ostravy se obávali o jeho zdraví a život, neboť na sociální síti zveřejnil post, jenž se dal ve své podstatě vyložit jako vyhrožování sebevraždou.

Policisté z ostravského obvodního oddělení Poruba 2 začali okamžitě pracovat s informacemi od kolegů z operačního střediska a bleskově rozjeli zjišťování dalších poznatků k muži a okolnostem zveřejněného příspěvku.

„Snažili se v co nejkratším čase zjistit, kde by se muž mohl aktuálně pohybovat. Dále hovořili s těmi, kteří by o něm mohl mít jakoukoliv informaci. Pátrali také na adresách v budovách i v terénu, ověřovali skutečnosti ve zdravotnických zařízeních a podobně," sdělila Deníku k případu mluvčí moravskoslezské policie Soňa Štětínská s tím, že policisté se samozřejmě spojili rovněž s Městskou policií Ostrava a ostravským dopravním podnikem.

„Součinnost se obratem vyplatila, neboť do hodiny a půl od oznámení nalezli strážníci městské policie pohřešovaného muže v restauračním zařízení jednoho porubského obvodu. Muž byl v pořádku a přiznal, že příspěvek na sociální síť vložil pod tíhou emocí z tíživé situace, ale s určitostí prý neměl v úmyslu si ublížit," sdělila závěrem mluvčí.