„Po příjezdu policisté z obvodního oddělení Ostrava-Poruba 1 viděli muže, který seděl na invalidním vozíku a měl zapadlou hlavu mezi svýma nohama,“ uvedla Eva Michalíková z moravskoslezské policie s tím, že muž nereagoval na žádné podněty. „I přesto, že nevykazoval známky života, nereagoval na oslovení ani zatřesení, policisté ho sundali z vozíku a začali s poskytováním první pomoci,“ dodala Michalíková.

Nejdříve zajistili dýchací cesty, vzápětí začali se srdeční masáží. Volali také tísňovou linku 155 a do příjezdu záchranářů se střídali v provádění nepřetržité srdeční masáže. Na místo se dostavil i first responder z řad hasičů, který se zapojil do poskytování pomoci a s policisty se při masáži střídal. „Nakonec se společnými silami podařilo obnovit životní funkce. Následně zdravotní posádka muže převezla do nemocničního zařízení,“ dodala Michalíková. Příběh má bohužel smutný konec. Muž podle posledních informací v nemocnici zemřel.