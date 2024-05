Dokonalou souhru předvedli na ostravském terminálu Hranečník muž a žena, kteří v čekárně zaměřili svou pozornost na automat na pochutiny a nápoje.

Muž z automatu „vymlátil“ občertstvení, Ostrava | Video: Se souhlasem MP Ostrava

On se rozhodl „vymlátit“ z automatu něco dobrého. Když se to podařilo, jako by nic odešel. V té chvíli se na scéně objevila žena, která vzala vypadnuvší oplatek. Později podobným způsobem získali i brambůrky. Netušili, že čekárna je pod kamerovým dohledem a vše na monitoru sleduje strážnice na vyhodnocovacím pracovišti.

Podezřelé chování

„Všimla si podezřelého chování muže. Ten opakovaně přistupoval k automatu a prohlížel si jej z vícero stran. Pak divoce gestikuloval na ženu, která se nacházela rovněž v čekárně,“ uvedl mluvčí ostravské městské policie Jindřich Machů s tím, že podezření strážnice bylo namístě. „Jakmile byla čekárna prázdná, jal se onen muž konat. Přistoupil k automatu a oběma rukama do něj narazil. Po tomto nárazu se automat lehce zakýval a ze stojanu vypadl do odběrného místa oplatek. Ihned poté k automatu přispěchala žena a oplatek z výdejních dvířek odebrala,“ popsal mluvčí průběh akce. Oplatek v hodnotě 26 korun pak dvojice snědla a z čekárny odešla.

Po chvíli se oba vrátili. Muž opět použil hrubou sílu, zvolil však jinou taktiku. Vystoupil na přilehlou lavičku a do automatu dvakrát zatlačil. Tím jej přiměl k vydání hospodských brambůrků, které žena vzala.

Vyslaní strážníci je zadrželi na nástupišti ve chvíli, kdy si na brambůrcích pochutnávali. Muž uvedl, že dostali na něco chuť. Jelikož ale neměli drobné ani platební kartu, rozhodli se zmocnit drobných pochutin hrubou silou. Čeká je správní řízení.