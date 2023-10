Do kontejneru na elektroodpad vlezl v minulých dnech pětačtyřicetiletý muž z Ostravy. Stalo se tak v ulici Volgogradské v Ostravě-Zábřehu. Dotyčný tvrdil, že mu dovnitř spadly klíče od domu a nabíječka…

Vniknutí do kontejneru, Ostrava | Video: Policie ČR

Na místě zasahovala hlídka městské policie, kterou přivolal všímavý občan. Strážníci po příjezdu zaregistrovali neobvyklé až tajemné zvuky vycházející z kontejneru. Muž na opakované výzvy strážníků vylezl, činilo mu to však velké problémy.

„Hlídce uvedl, že do kontejneru šel odnést staré reprobedny. Když je pak vhazoval dovnitř, vypadly mu do kontejneru i jeho klíče. Později ještě uvedl, že do kontejneru mu spadla i nabíječka na jeho mobilní telefon. Pravdivost svého tvrzení chtěl dokázat hlídce dokonce tím, že do kontejneru znovu vleze a klíče i s nabíječkou vytáhne. Tento postup však po domluvě strážníků nakonec nezvolil, kdy mu bylo doporučeno obrátit se na majitele kontejneru,“ uvedl mluvčí ostravské městské policie Jindřich Machů.

Obdobný případ řešili ostravští strážníci i v červenci letošního roku. Tehdy se 35letý muž do kontejneru na elektroodpad „zanořil“ horní polovinou svého těla.

A další podobný případ, který však málem skončil smrtí, se stal i letos v květnu v Ostravě-Zábřehu. Do problémů se dostal čtyřicetiletý muž, jenž zůstal zaklíněný v kontejneru na elektroodpad. Dusícího jej museli vyprostit hasiči. V bezvědomí pak skončil v péči lékařů.