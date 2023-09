Ostravští strážnici řešili další kuriozní případ krádeže v jednom z obchodních řetězců v ulici 1.máje v Ostravě-Mariánských Horách. Jeden „nakupující" muž zde zřejmě dostal neodolatelnou chuť na alkohol, načež z regálu vytáhl lahev alkoholu a tu vypil takříkajíc na ex. Následně pak chtěl odejít z prodejny bez zaplacení…

Muž vypil na ex lahev griotky a chtěl odejít bez placení. | Foto: se souhlasem MP Ostrava

Ve čtvrtek 7. září v podvečer přijal operátor linky 156 oznámení od zaměstnance jedné z prodejen v Ostravě-Mariánských Horách. Volající oznámil, že v prodejně zadržel zloděje a žádá příjezd hlídky na místo incidentu.

Po příjezdu do prodejny zavedl oznamovatel hlídku k muži, jenž si měl přímo v prodejně z regálu vzít lahev alkoholu, kterou však po bleskurychlém zkonzumování nezaplatil.

VIDEO: Absťák? Muž v Ostravě vypil v obchodě téměř celou lahev vodky

„Hlídka zjistila, že později zjištěný 50letý muž si z regálu s alkoholem skutečně vzal lahev griotky. Tu si na prodejně otevřel a vypil téměř na ex. Prázdnou lahev poté vrátil zpět do regálu a pokusil se projít přes pokladny bez zaplacení," konstatoval k události Jindřich Machů za moravskoslezské strážníky.

„Při projednávání události strážníky byl onen „nakupující“ silně pod vlivem alkoholu a k celé události se odmítl vyjádřit. Jelikož muž nebyl z důvodu silné opilosti schopen samostatné chůze, hlídka převezla dotyčného na protialkoholní záchytnou stanici," dodal mluvčí.

Celá věc bude oznámena příslušnému správnímu orgánu k projednání.

Obdobné způsoby krádeží ostravští strážníci již řešili v minulosti

Jeden z případů se udál v květnu 2021, kdy 48letý muž vypil v obchodě lahev ostružinové vodky a nato usnul na prodejně mezi regály.



Známý je rovněž případ z června loňského roku, kdy pro změnu 44letá žena na prodejně vypila dvě lahve vodky Amundsen. Nadýchala přes čtyři promile a přivolaní zdravotníci ji museli převézt do nemocnice.



V záři loňského roku pak měli strážníci co do činění s devětadvacetiletým mužem, jenž v obchodě vypil půllitrovou lahev rumu rovněž na ex. Skončil s intoxikací v nemocnici.