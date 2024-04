Nejprve zcela naivně, poté velmi odvážně si počínal muž z Ostravy, který se přes noc stal nechtěnou pornografickou hvězdou. Tedy alespoň mezi svými přáteli, kteří nečekaně obdrželi nahrávky, na kterých se sexuálně uspokojuje a provádí i další věci…

Korespondence mezi mužem a údajnou Veronikou. Foto se souhlasem Policie ČR | Foto: Deník/Jaroslav Perdoch

Nešlo o žádná videa stvořená umělou inteligencí, ale o reálné záběry. Od známých se naštěstí nedočkal žádného opovržení. Když jim vysvětlil, jak se věci mají, podpořili ho. Nechyběly ani žertovné poznámky o vycházející pornohvězdě.

Nerozvážnost, naivita

A jak se něco takového stalo? První část příběhu je plná naivity a nerozvážnosti ze strany zhruba čtyřicetiletého invalidního důchodce. Posuďte sami. „Vše začalo žádostí o přátelství na Facebooku od osoby s profilem Veronika L. Přestože ji muž neznal, žádost o přátelství přijal. Obratem ho přes aplikaci messenger kontaktovala se zprávou, že by se s ním chtěla seznámit,“ popsala situaci Eva Michalíková z moravskoslezské policie.

Sex jako koníček

A tak začalo dopisování. Údajná Veronika se ho nejprve ptala na záliby, poté sdělila něco o sobě. Co ji baví a podobně. Na závěr se svěřila, že mezi její největší koníčky patří sex. Pak se ho zeptala, zda chce nějakou zábavu. Muž souhlasil a odepsal jí, aby mu zavolala. „Netrvalo dlouho a přes messenger přijal hovor, přičemž se pustilo video bez zvuku. Jak sám uvedl, na obrazovce se objevila krásná dlouhovlasá žena ve věku okolo osmnácti let,“ dodala Michalíková.

Skandál v Hlučíně: starostka měla ovlivnit výběrové řízení, policie je na nohou

Dívka se začala hladit po těle a nakonec i tančit. Vzápětí přišla muži zpráva, že pokud se mu to líbí, ať se také začne hladit. Jak si slečna přála, tak učinil. Přes video ukázal vše, co se dalo. Jakmile její požadavek splnil, zamávala a ukončila hovor. Vzápětí přišel zvrat.

A začalo vydírání

Příběh nyní vstupuje do další fáze, kdy muž prokázal, že má odvahu a hlavně dostatek rozumu. „Přišla mu zpráva s textem, že mají vše natočené, včetně masturbace. A v případě, že nebude plnit jejich pokyny, video zveřejní na různých serverech,“ řekla Michalíková. Vyděrač muže ubezpečil, že když zaplatí 150 tisíc korun, video smaže. Peníze jsou prý určeny ohroženým dětem. V opačném případě video předá rodině a přátelům na různé sociální sítě.

VIDEO: Nečekaný zvrat v případu pobodané těhotné ženy z Ostravy a skoku z okna

Okamžitě odpověděl, že žádné finance nepošle a vše oznámí na Policii ČR. Vyděrač pak částku snížil a odeslal mu jeho obnažené fotky. „Muž se však nezalekl a ukončil komunikaci. Následně vše oznámil policistům,“ doplnila Michalíková. Dosud neznámý pachatel poté intimní video skutečně zaslal úzké skupince přátel, které našel na profilu vydíraného muže. Známí naštěstí kamaráda podpořili.

Policie případ šetří jako vydírání

A co z toho plyne?

„Pamatujte na to, že vše co uděláte, může být použito proti vám. Podvodníků, kteří chtějí jen vaše peníze za intimní fotky či videa, je na internetu spousta. Uvědomte si, že výměnou intimního materiálu riskujete vydírání, proto nikomu nic neposílejte a chraňte si své soukromí. Ve chvíli, kdy po vás někdo bude požadovat zaslání peněz, nikdy nic neplaťte. Své požadavky totiž budou zvyšovat, proto se hned obraťte na Policii ČR,“ uzavřela Michalíková. Vodítkem, že jde o podvod může být i to, že korespondence je evidentně vedena přes překladač. Často není rozeznáván ženský či mužský rod a slova jsou psána s chybami.