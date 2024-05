Michal V. se proti verdiktu odvolal ke Krajskému soudu v Ostravě, který verdikt zrušil. Okresnímu soudu mimo jiné nařídil provedení vyšetřovacího pokusu za účasti znalce. A to se v rámci nového hlavního líčení skutečně stalo. Soud následně na základě výsledků a po opětovném zvážení všech důkazů nedávno rozhodl.

Majitel servisu stanul před soudem, který se táhl více než tři roky. Muž čelil žalobě z poměrně nezvyklého trestného činu, a to z ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky. Slovy zákona to znamená, že „jednal v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli anebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného.“

Michal V. se psem a půlmetrovou kovovou tyčí v ruce vyběhl ven. Jednoho z vetřelců se snažil zadržet do příjezdu policie. Nakonec jej několikrát udeřil. Vandalovi se přesto podařilo utéct. Později vyhledal lékařské ošetření, jež ukázalo zlomeninu ruky.

Tentokrát formou usnesení postoupil věc příslušnému městskému obvodu, v tomto případě radnici v Ostravě-Porubě. Michal V. si tedy může oddechnout, jeho trestní stíhání skončilo. Státní zástupce sice podal stížnost ke Krajskému soudu v Ostravě, se svými argumenty ale neuspěl. Více než tříleté soudní peripetie tak pro Michala V. definitivně skončily. Významnou roli sehrál právě vyšetřovací pokus za účastí znalce, který podpořil verzi majitele autoservisu.

Vše začalo návratem šestice rozjařených lidí z hospody. Dva mladíky nenapadlo nic lepšího, než si udělat selfíčko na kapotě auta. Vylezli na vozidlo a skákali po něm. Majitel autoservisu zaslechl podezřelý zvuk. „Už jsem si šel lehnout. Pak se ozval rachot. Vyhlédl jsem z okna a viděl dva muže na kapotě auta,“ řekl Deníku Michal V. Když vyběhl před dům, na voze se již nacházel pouze jeden z mladíků. „Řekl jsem mu, ať sleze a zůstane na místě. Zpočátku byl v klidu, když jsem mu ale oznámil, že zavolám policii, začal kolem sebe kopat. Bránil jsem se. Několikrát jsem ho udeřil do nohy, ale ne moc silně. Určitě to nebylo do ruky,“ popsal situaci obžalovaný. Skupinka se poté při útěku rozběhla k přibližně dvoumetrovému plotu, který někteří zdolali. Hlavní aktér ale zmizel. Později vyhledal lékařské ošetření. Měl zlomenou ruku.

Podle Michala V. zraněný mladík bez problémů plot přeskočil. To potvrdili i někteří z jeho kamarádů. Jak zdůraznil obhájce, se zlomenou rukou by něco takového nedokázal. Obhajoba také poukázala na to, že mladík vyhledal lékařské ošetření až po deseti hodinách a lékaři měl sdělit, že se zranil při pádu z kola. „Neuvedl, že byl zraněn tyčí. Lékaři sám řekl, že zranění utrpěl v důsledku pádu z kola,“ prohlásil advokát.

Mladík však u soudu trval na tom, že mu majitel autoservisu zlomil ruku. „Šlo o mstu vůči mému klientovi,“ řekl obhájce, který poukázal na to, že vandal i druhý mladík, skákající po autě, byli již dříve za „selfíčkový“ incident odsouzeni za výtržnictví a poškození cizí věci. Museli uhradit škodu na vozidle, dostali i peněžitý trest. Mimo jiné je usvědčily jejich vlastní fotografie v mobilním telefonu, které nestačili vymazat.