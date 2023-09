Kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality Městského ředitelství policie Ostrava objasnili případ padělané stodolarové bankovky. Tou měl muž z Ostravy zaplatit za svezení řidiči taxislužby.

Ilustrační foto. | Foto: se souhlasem Policie ČR

Celá událost se měla odehrát na konci července letošního roku. Do taxi měl v Ostravě-Výškovicích nastoupit cestující, který chtěl odvézt do centra Ostravy. Jakmile dorazili do cíle, požádal jej taxikář o zaplacení. Muž mu však měl odvětit, že u sebe nemá českou měnu a nabídl mu platbu v amerických dolarech, načež taxikáři předložil stodolarovou bankovku.

„Zároveň se spolu měli domluvit na tom, že rozdíl mezi zaplacenou částkou a hodnotou této bankovky bude cestujícímu vyplacen zpět v českých korunách. Poté muž z taxíku vystoupil a i s vrácenými penězi odešel neznámo kam. Po dalších dvou hodinách však chtěl řidič taxislužby dolary směnit na koruny, a tak se vydal do nejbližší směnárny. Zde mu bylo oznámeno, že se jedná o padělek a na místo byla přivolána policie," sdělila k případu Pavla Procházková za moravskoslezskou policii.

Díky práci kriminalistů z výše uvedeného oddělení se však podařilo celý případ objasnit a pachatele dopadnout. Ten se u výslechu k činu doznal. Vyšetřovatel pětatřicetiletého muže obvinil z trestného činu padělání a pozměnění peněz, za což mu v případě odsouzení hrozí až osmiletý trest odnětí svobody. V současné době je obviněný stíhán na svobodě. Na základě zjištěných skutečností nebyl falzifikát bankovky vyroben „klasickým“ způsobem na technickém zařízení.

„Použití falešné bankovky, byť i nízké nominální hodnoty, může vést k uložení vysokého trestu. Rovněž je na druhou stranu vhodné každou bankovku pečlivě zkontrolovat, tedy se především při jejím obdržení zaměřit na její markanty, jako je například vodoznak," konstatovala závěrem Pavla Procházková.