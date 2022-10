Proč takto? Eva Habrnálová z oddělení marketingové komunikace společnosti Rockwool připouští, že takovéto stavby se pomalým rozebíráním likvidují výjimečně. „Ano, odstřel by byl teoreticky rychlejší, ale příprava je náročnější, trvá zhruba dva až tři měsíce. Ovšem v tomto konkrétním případě je zde riziko, že by kvůli seizmickému otřesu při dopadu objektu při odstřelu mohly být poškozeny podzemní sítě, například optické kabely. A tak nebylo jisté, že by odstřel byl povolen,“ vysvětluje Habrnálová.