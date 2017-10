Na Jihu se tvoří hodinový „štrůdl“. Řidiči zuří

/FOTOGALERIE/ Rekonstrukce jednoho z hlavních silničních tahů v Hrabůvce potrvá do konce listopadu. Hotová přitom mohla být už v červnu.

Horní ulice bude následující měsíc v područí silničářů. V úseku od velkého kruhového objezdu po Moravskou ulici je nyní silnice jednosměrně uzavřena.

„Probíhá zde účelová oprava komunikace i dopravního značení,“ uvedl mluvčí Ostravských komunikací (OK) Jiří Maléř. V uplynulých dnech už se začalo s frézováním vozovky, na kterou přijde nový asfalt.

Řidičům tak nastal krušný měsíc – provoz je nyní veden obousměrně v protějším jízdním pásu. Ve směru od kruhového objezdu k Moravské ulici navíc pouze pro vozidla MHD. Řidiči tak v tomto směru musejí používat stanovené objízdné trasy.

NEŠŤASTNĚ NAČASOVANÉ

Velké zácpy se ale tvoří i v opačném směru ke „kruháči“, kde byla kvůli protisměrnému průjezdu vozidel MHD vozovka zúžena do jednoho pruhu.

„Úsek od Ferony k radnici Jihu jsem včera jel hodinu!“ láteřil v úterý jeden z projíždějících motoristů. „Pak jsem navíc přejel do dalšího rekonstruovaného úseku, kde se stále opravují mosty. Doprava je komplikovaná, tvoří se dlouhé kolony. Je to hrozně načasované,“ klel řidič.

OBSTRUKCE FIREM

Podle Ostravských komunikací však byla vozovka v havarijním stavu. „Není to o tom, že bychom chtěli na konci roku vyčerpat peníze a narychlo jsme hledali, kde co opravit. Tyto práce byly soutěženy už od ledna a rekonstrukce se měla provést v květnu a červnu,“ vysvětlil Deníku mluvčí OK s tím, že nastaly komplikace.

Firmy přihlášené do soutěže se podle něj odvolávaly a vítězný uchazeč nakonec odmítl podepsat smlouvu. „Zvažovali jsme posunutí rekonstrukce, ale vedení kraje i města na nás apelovalo, abychom to neodkládali, protože příští rok se budou v oblasti provádět další velké opravy, například v Rudné ulici nebo na Výškovických mostech,“ dodal Jiří Maléř.

Původně déle plánované práce se tak nyní musejí stihnout v šibeničním termínu za třicet dní. K tomu má pomoci nasazení silničářů až do 18 hodin včetně – u nás poněkud nestandardně – práce o víkendech. Rekonstrukce bude stát bezmála 15 milionů korun.