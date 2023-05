Za bezmála čtrnáct dní ji podepsalo prozatím 500 rodičů, ale i samotných žáků, rodinných příslušníků, zaměstnanců školy, ale i lidí z široké veřejnosti, kteří se o tom doslechli například v obchodě nebo od známých. Důvody nesouhlasu se sloučením jsou obsaženy na čtyřech listech přiložených k petičním archům.

Politikaření ve školství? Na Jihu při sloučení ZŠ Kosmonautů ožívají staré kauzy

„Myslíte si, že škola o počtu kolem 1000 dětí je pro jejich vzdělávání ta správná?“ tážou se ti, kdož se pod petici podepsali, radních a zastupitelů městského obvodu, kterým je petice směřována. „Takováto škola ještě v Ostravě není a další ani nebude, proto ani my, rodiče dětí ZŠ Kosmonautů 13 si to nepřejeme. Škola ztratí to rodinné zázemí, tu individuální identitu, pro kterou mnoho rodičů volilo právě tuto školu,“ stojí v popisu petice.

Primátor se začíná zajímat

Nevole začíná rezonovat už i zdmi ostravského magistrátu. Primátor Jan Dohnal, který je členem koalice Spolu (stejně jako místostarosta Jihu Radim Ivan, který sloučení připravuje), Deníku řekl, že situaci bude nutné prověřit. „Nemám dosud aktuální informace o situaci, ale pokud je zde větší petice rodičů, kteří ve škole mají své děti, budeme se muset podívat na relevantnost našich i jejich argumentů,“ řekl Jan Dohnal.

O kontroverzním sloučení škol v Ostravě s místostarostou Jihu Ivanem

Pokud usoudí, že je petice postavena na pocitech, nikoli relevantních argumentech, nezasáhne. „Pokud však budou v petici relevantní argumenty, pojďme se o sloučení bavit. Rozumím všem důvodům, které ke sloučení vedou a podporuju je, ale neumím vyhodnotit, jaká je ve škole emoční nálada, a to musíme zjistit,“ dodal primátor, podle něhož je při očekávaném sloučení klíčové udržet pohromadě kolektivy a nezpřetrhat vazby žák-učitel.

S politiky se sejdou už tento týden

Podle zástupkyně ředitele ZŠ Kosmonautů 13 Haliny Chlebkové je zájem o petici větší, než škola očekávala. „Rádi bychom petici předložili zastupitelstvu Jihu na červnovém zasedání, taktéž někteří členové pedagogického sboru by se ho rádi zúčastnili a vyjádřili se k této problematice,“ uvedla Chlebková, podle níž bude sběr podpisů pod petici v první vlně ukončen 21. května. Už nyní má kolem pěti set podpisů. „Ještě tento týden proběhnou schůzky se zástupci některých politických stran,“ popsala další snahy školy o změnu rozhodnutí Chlebková. Téma má projednávat zastupitelstvo obvodu v polovině června, už nyní je na sloučení podle vyjádření radnice všeobecná shoda. Sloučení se plánuje k 1. lednu.

K TÉMATU

Radnice plánuje svodovou analýzu ze škol



Aby radnice získala relevantní údaje ze všech svých škol na území Jihu, připravuje svodovou analýzu. Dotazníkové šetření má zjistit spokojenost žáků i rodičů s jednotlivými školami, ale i zaměstnanců s vedením škol. „Zkrátka musíme zjistit, jaké jsou slabé a silné stránky jednotlivých škol. Nebylo tady úplně ve zvyku pracovat s daty ze škol, a to změníme,“ avizuje místostarosta Jihu pro školství Radim Ivan.