Ten mimo jiné řešil, co s bicyklem značky Canyon, který převzala do své správy ostravská pobočka ÚZSVM. Kromě kola „získala“ i varnu pervitinu a finanční hotovost ve výši 383 268 korun. Vše patřilo tříčlenné skupině narkomanů, která na Karvinsku a Ostravsku vyráběla pervitin. Kompletní vybavení varny skončilo u Policie ČR, finanční hotovost putovala do státního rozpočtu a jízdní kolo v hodnotě 12 000 korun bylo zdarma předáno kynžvartským léčebným lázním v Čechách zaměřeným na léčbu dětské obezity.