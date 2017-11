Na rozbité cestě v Hrabůvce si letos ublížili už dva senioři

/FOTOGALERIE/ Třinácté výročí první stížnosti na stav příjezdové komunikace si připomněli obyvatelé ulice Na Mýtě v Hrabůvce. Slavit však chtějí, až jim těch přibližně šedesát metrů nechá úřad spravit.

„Utrpěl jsem tady zlomeninu… vidlice na předním kole,“ popisoval devětaosmdesátiletý hornický důchodce Oldřich Flegr s tím, že na svém bicyklu najel do jedné z četných děr. Po nehodě si samozřejmě kurýroval také potlučeniny.

Mnohem hůře dopadla v létě Irmtrud Janecká. Zakopla, spadla a v nemocnici jí ošetřovali obě ruce i nohu. „Pravá ruka v sádře a levá obvázaná. Výron na pravém kotníku…“ líčila a připomenula, že se o ni museli čtvrt roku starat její příbuzní.

Flegr coby pamětník poznamenal, že na cestu, vedoucí ke dvěma dvojdomkům obývaným šesti rodinami a užívanou tak pravidelně nejméně dvaceti lidmi, „dobrých třicet roků nikdo nesáhl“. Nejhorší výmoly si místní zasypávali svépomocí.

Jako první se v záležitosti opravy obrátil na radnici Ostravy-Jihu v roce 2004 Bohuslav Nosáček. „Snacha po rozbité cestě vozila vnuky a ti po ní dneska chodí do školy,“ podotkl. Další stížnost poslal vloni Vojtěch Flegr, syn hornického důchodce.

Na podnět z roku 2016 odpověděli úředníci, že stav komunikace s velice malým dopravním významem „by zřejmě nevyřešila pouhá oprava krytu vozovky“. Zapotřebí by podle nich byla rekonstrukce s časovou i administrativní náročností.

Ke stěžovatelům se přidala i Janecká a žádala odškodnění. Česká pojišťovna jí ho však neuznala vzkázala, že „právní odpovědnost vlastníka komunikace za újmu na zdraví není dána“, upozornila na povinnost přizpůsobit chůzi stavu cesty.

„Když jsem měl od obvodu pronajatou prodejnu, to jsem musel mít na chodníku čisto, neexistovalo neodhrabat sníh. Tady máme pod nohama výmoly, po dešti bláto a za sucha prach. Sníh, ten se tady kvůli výtlukům neuklízí,“ líčil Rostislav Hurník.

Obyvatelé rovněž poukazovali na skutečnost, že jim před nějakým časem dělali nové plynové přípojky a tato příležitost na opravení cesty byla nevyužita.

„Snad by se měl přistěhovat někdo z radnice, to by se rekonstruovalo hned,“ shodli se.

Úředníci z radnice Ostravy-Jihu podle mluvčí obvodu Martiny Gavendové uznali, že řečený úsek vykazuje významnější poruchy. Zařadili ho do seznamu oprav. „Musí se ale přihlédnout k dopravnímu významu a dostupnosti finančních zdrojů,“ doplnila mluvčí obvodu Martina Gavendová.