FN Ostrava zřídila účet 11. prosince 2019, tedy hned druhý den po útoku muže, který v areálu nemocnice zastřelil sedm lidí a dva vážně zranil.

Drobní dárci i jednotlivci na něj od té doby poslali přesně 8 698.319,69 korun. „Devadesát procent z těchto peněz bude stejným dílem rozděleno mezi sedm rodin po obětech střelby a zbývajících deset procent pak dostanou dva vážně zranění, kteří útok přežili,“ připomněla pravidla rozdělení výnosu sbírky Petra Lampartová, náměstkyně ředitele FN Ostrava pro ekonomiku a finance.

Z účtu už během února odešlo pozůstalým a zraněným 7 550 000 korun, což byla částka, kterou dárci poslali k poslednímu lednu.

„Milion a sto třicet osm tisíc, které na účet přišly v posledních dvou měsících, rozdělíme stejně, jako v prvním případě. Do konce dubna od nás všichni, kteří mají na peníze nárok, dostanou smlouvy o poskytnutí příspěvku a v okamžiku, kdy je podepíší, peníze odešleme,“ doplnila Lenka Mikulášková, vedoucí Odboru právního FN Ostrava.

Nejvíce peněz přišlo na účet během prvních dnů po jeho zřízení. Soukromé osoby poslaly několik desetikorun, ale v mnoha případech i několik desítek tisíc. Zapojily se malé i velké firmy z celé republiky, organizace, spolky a sdružení, sportovní kluby a jejich fanoušci, dodavatelé zdravotnického materiálu a v neposlední řadě samotní zaměstnanci FN Ostrava.

FN Ostrava ubezpečuje, že pokud někdo odešle peníze na sbírkový účet po jeho uzavření, budou mu automaticky vráceny zpět.

K TÉMATU

K tragické události ve Fakultní nemocnici Ostrava, při které šílený střelec Ctirad Vitásek (42 let) zabil 7 lidí, došlo v úterý 10. prosince 2019 po sedmé hodině ranní. Vitásek začal střílet v čekárně traumatologické ambulance. Na místě zemřeli čtyři lidé, další dva o chvíli později. Po dvou dnech se počet obětí zvýšil na sedm – vážným zraněním podlehla žena, která byla v kritickém stavu.



Vitásek po činu nasedl do auta a odjel do domu svých rodičů v Jilešovicích na Opavsku. O tom, co udělal, řekl matce. Sdělil jí také, že se zabije. Žena kontaktovala policii. Ta Vitáska ve voze dostihla v nedalekém Děhylově. Když nad sebou spatřil vrtulník, střelil se do hlavy. Po několika minutách zemřel.