Zatímco například silnice do Vrchů byla okolo 16. hodiny ještě docela normálně sjízdná, na některých ulicích v Odrách už to pořádně klouzalo, a to až po Kunín. Špatná situace začala být na dálnici D48 mezi Novým Jičínem a Frýdkem-Místkem, kde se v obou směrech mezi 24. a 43. kilometrem tvořily nánosy sněhu a vozovka byla kluzká.