Na Šumbark přes Šenov. Na Ostravské před Havířovem se kvůli omezení tvoří kolony

Už ve středu odpoledne se silničáři pustí do opravy velkého kruhového objezdu v Havířově. Po výměně asfaltového povrchu, která potrvá do 19. listopadu, začne demolice železničního mostu na ulicí Ostravská, což si vyžádá téměř roční omezení provozu na silnici vedoucí od Ostravy do Havířova.

Havířov, Ostravská ulice, kvůli omezení v levém pruhu se ve špičkách tvoří kolony | Video: Deník/Tomáš Januszek