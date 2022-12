Kauza údajného týrání seniorů v Ostravě: Takto to viděl ředitel Slunečnice

Gabriela L. v pondělí u soudu uvedla, že se obě kolegyně ke klientům chovaly nehezky. Jako příklad uvedla provádění hygieny, které probíhalo při otevřených dveřích. „Byly hnusné. Vy toho člověka obnažíte a manipulujete s ním. Musíte mít ohled k člověku. A ony to dělaly při otevřeným dveřích. Chovaly se k nim hnusně,“ řekla na adresu kolegyň Gabriela L. Jak doplnila, pečovatelky klientům během mytí nadávaly. „Byly klientky, které měly průjem a nemohly za to. Nadávaly jim, že jsou prasata a hovada, bylo to nechutné,“ doplnila Gabriela L.

I při dalších činnostech se prý kolegyně chovaly ke klientům nevhodně, dokonce prý zazněly i nepublikovatelné nadávky: „Byly k nim drsné, vulgární a nepříjemné. Uváděly je do stresů. Služby s nimi byly nepříjemné,“ řekla Gabriela L. s tím, že klienti domova byli ve stresu už ve chvíli, kdy zjistili, že obě obžalované mají službu. „Báli se o něco požádat, protože po nich řvaly,“ vypověděla Gabriela L.

Jak dále uvedla, kolegyně ji prý obviňovaly, že klienty rozmazluje. Obžalované naopak u soudu argumentovaly tím, že je vedly k samostatnosti. „Máme vést klienty k samostatnosti a soběstačnosti co nejdéle. Trvá to déle, než dělat věci za klienty, jak to chtěla ona,“ zdůraznily. Podle Gabriely L. však vnímavý a citlivý přístup rozhodně není rozmazlování. „Mým cílem je, aby lidé byli celkově spokojení, na těle i na duši,“ prohlásila Gabriela L.

Žaloba

K žalovaným činům mělo docházet od května 2017 do května 2019. Některým seniorkám bylo i více než devadesát let. „Zle s nimi nakládaly tak, že se k nim chovaly agresivně a nepřátelsky. Oslovovaly je těmi nejhrubšími výrazy, křičely na ně, tykaly jim. Při provádění osobní hygieny jim vytýkaly, že smrdí, že je musí přebalovat. Přitom s nimi bezdůvodně a hrubě manipulovaly. Zcela svévolně a bezdůvodně je nutily k rychlé konzumaci jídla,“ uvedla na adresu pečovatelek státní zástupkyně, která v obžalobě popsala situace, u nichž podle ní došlo k porušení zákona.

„Z důvodu opakovaného zvonění ji na lůžku fyzicky napadla tak, že ji rukama uchopila pod krkem a způsobila jí podlitiny. Poté, kdy si rodina na její jednání stěžovala, mstila se jí a byla na ni o to víc nepříjemná a vulgární,“ popsala žalobkyně jeden z údajných činů.

„Hrubě ji ponížila tím, že jí na chodbě zařízení stáhla pleny a obvinila ji, že stolicí znečistila WC,“ stojí v dalším bodě obžaloby.

„Podtrhla jí kolečkové křeslo, na které chtěla poškozená usednout, v důsledku čehož upadla na podlahu. Poté odmítala její prosby, aby jí pomohla vstát. Nechala ji plazit se ke křeslu. Volání o pomoc se jen smála. Křičela po ní, aby vstala sama, až poškozené nakonec pomohl vstát jiný člen personálu,“ uvádí obžaloba, ve které jsou zmíněny i další případy.