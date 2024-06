Šestnáctiletá ostravská rodačka Adéla Skřivánková se vydává na dráhu profesionální zpěvačky. Loni se stala novým hudebním objevem Čistého festivalu a vystoupila i na hudebním festivalu Colours of Ostrava. Křest jejího nejnovějšího videoklipu k písni s názvem Volný pád proběhl ve středu 5. června ve Stodolní ulici v centru Ostravy.

Zpěvačka Adéla Křivánková křtí svůj nový videoklip s názvem Volný pád, 5. června 2024, Ostrava. | Video: Deník/Lukáš Kaboň

Nadějná ostravská zpěvačka, která si říká ‚adela‘, v loňském roce na festivalu Colours of Ostrava poprvé zazpívala baladickou píseň v anglické verzi Another Life. Song, který pro adelu složil Jan Balcárek, měl úspěch v Česku i zahraničí, kde získal celou řadu ocenění v kategorii Author’s song.

Po roce vznikla i česká verze pod názvem Volný pád a textu se originálním způsobem ujal úspěšný písničkář Pokáč. Samotné natáčení videoklipu k této písni proběhlo v Multifunkční hale Gong v Dolních Vítkovicích.

„Když jsem slyšela tu písničku, tak jsem si říkala, že ta má skladba obsahuje vše, co jsem si představovala. Ať už po umělecké stránce, tak i po té technické. Oslovili jsme Pokáče, který mi složil text k této písni a jsem za to moc ráda,“ uvedla zpěvačka adela.

Producentem klipu byl Ivan Vašek, který je kameramanem a režisérem. Spolupracuje s několika reklamními a filmovými produkcemi v Česku i v zahraničí. „Vše, co jsme chtěli dát do toho klipu, tak to vyšlo. Vše si sedlo tak, jak mělo a jsem za to moc vděčný, protože ta myšlenka vznikla na začátku prosince a trvalo poměrně dlouho, než vše klaplo. Domlouvali jsme i japonská skla, která jsme na natáčení klipu dovezli. Mají totiž úplně jinou atmosféru. Hlavní myšlenkou klipu bylo, aby si lidé po jeho zhlédnutí uvědomili, jak je láska silná emoce. Ať už pozitivně, nebo negativně. Jak je křehká a jak je nevyzpytatelná,“ řekl na křtu producent klipu Ivan Vašek.

