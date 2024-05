„Aktuální stav objektů sice není životu nebezpečný a prozatím nebyly zjištěny poruchy narušující statiku objektů, je ale zřejmé, že není možné dále setrvávat v nečinnosti a neřešení dlouhodobě neuspokojivého stavu těchto budov. To znamená, že z naší strany bude nutné přistoupit k vyklizení objektů,“ stojí v dopise z radnice městského obvodu Ostrava-Jih, který se týkal všech nájemníků v 58 městských bytech v ulici Dr. Šavrdy 3026/13, 3027/15, 3028/17 a 3029/19.

Radnice si v období od 11. prosince 2022 do 11. prosince 2023 nechala zpracovat posudek o stavu budov dvěma na sobě nezávislými metodami. Řešením bobtnající strusky by mohla být rozsáhlá rekonstrukce, která by si vyžádala investici až 80 milionů korun, což se při příjmu z nájemného, které činí 1,6 milionu korun ročně, obvodu nevyplatí.

„Aktuální stav objektů sice prozatím není životu nebezpečný, je ale zřejmé, že nemůžeme dále setrvávat v nečinnosti, ignorovat dlouhodobě se zhoršující stav těchto budov a vystavit tak obyvatele domů situaci, kdy by se museli vystěhovat v podstatě ze dne na den. Nájemcům všech bytů proto byla doručena informace o technickém stavu domů a s ní i možnosti řešení jejich bytové situace,“ uvádí místostarosta Martin Kret.

Nájemníci, kteří se do bytů nastěhovali po 1. lednu 2014, se z bytů musí odstěhovat po konci jejich nájemní smlouvy. Ostatní, kteří v bytech bydlí už více než 10 let, žádné přesné datum k vystěhování nemají. Jednou z nich je i sedmdesátiletá důchodkyně, která zde bydlí sama se svým pejskem.

„Bydlím tady už 22 let a z celé té události jsem v obrovském stresu. Bolí mě z toho žaludek a cítím se velmi špatně po zdravotní stránce. Vyměnila jsem tady třípokojový byt za menší, když mi zemřel manžel, a to okolí tady mám moc ráda,“ svěřila se penzistka, která ale chtěla zůstat v anonymitě. Z nečekaného dopisu z radnice byla v šoku a jak sama několikrát uvedla, má to dopad na její fyzické i psychické zdraví.