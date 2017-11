Nákupní šílenství v Kauflandu v Ostravě. Vajíčka lidé „kradli“ i z cizích vozíků

V některých ostravských marketech včera vypuklo doslova vajíčkové šílenství. A zákazníci nakupovali, občas se i pohádali, případně se zlobili, že vajíčka ve slevě jsou čtvrt hodiny po otevření obchodu vyprodaná.

Skoro jak na Divokém západě. Tak ve čtvrtek jen pár minut po sedmé ráno vypadá atmosféra v ostravské prodejně Kaufland na Karolině. Někteří zákazníci se pevně drží nákupních vozíků a derou se rychle kupředu k regálům s vajíčky.

A když už jsou u nich, nakládají dva, tři, někdy i pět balení zlevněných vajíček (10 kusů za 25,90 koruny). Jak o chvíli později zjišťují. To, co si člověk vybojuje, si musí umět i ohlídat.

„Měl jsem ve vozíku tři balení těch zlevněných vajec a jsou fuč. Zbylo mi v něm jenom mlíko a rohlíky,“ kroutí hlavou muž důchodového věku. Ten vozík nechal stát bez dozoru a vydal se pro zlevněný uherák. Vedle stojící zákazníci k této kauze přidávají své postřehy. A pokud mají ve vozíku aspoň nějaké balení zlevněných vajíček, střeží je velmi pozorně.

Po vejcích se jen zaprášilo

„Emil, jdu teď nakoupit sýry, ty zůstaň u vozíku a nikde nechoď,“ komanduje další zákaznice svého manžela. A ten hlídá nákup jako ostříž.

Ve čtvrt na osm ráno už není po zlevněných vejcích ani památka. Vedle nich ale zůstává slušná zásoba těch, která obchodník nabízí v platech po 30 kusech. Ta už ale nejsou ve slevě a zákazník tak za 30 kusů zaplatí 109 korun.

„Ty levné už asi neseženeme, tak dej do vozíku to velké balení. Že to je o pár korun dražší, z toho se nezblázníme,“ říká s nadhledem usměvavá mladá žena a její partner vkládá opatrně celé plato do vozíku.

Jak vypadá „vajíčková horečka“ se vydáváme zjistit do další prodejny Kauflandu v Mariánských Horách hodinku před polednem. Lidí je v prodejně plno, nakupují vše možné. V regálu, kde je na cedulce uvedena cena 25,90 koruny, ale žádné plato s vejci vidět není. Zbývá tu jen pár prázdných krabic.

V dalších ostravských obchodech, které navštěvujeme, prodávají balení 10 vajec od 39,90 do 52,90 koruny. Za 6 kusů biovajec si obchodníci účtují 50 korun.

Za kolik v Polsku?

Lidé z Karvinska, Opavska a také Ostravy i dalších míst poblíž hranice s Polskem, kteří chtějí nějakou tu korunu při nákupu oblečení, potravin či třeba zahradního nábytku ušetřit, často míří na polskou burzu. Vydáváme se proto do Zabełkówa.

Trhovkyně, která má vejce v nabídce, si účtuje za 30 kusů rovnou stokorunu. „Tak berete, nebo ne?“ ptá se a trochu varovně dodává: „Viděl jste ceny u vás v obchodech? Když koupíte u mě, ušetříte. A když ne, tak vás tady vyžene příští týden manželka, aby měla vajíčka na cukroví.“

Za zhruba 98 korun cenu se dá 30 vajíček nakoupit i v obchodě Dino, od kterého je to k české hranici už jen kousek. Když s kalkulačkou přepočítávám cenu za 10 vajíček ve stejné prodejně, dostávám se k ceně necelých 35 korun.



Vajíčka zdražují a zlevňovat už letos ani nebudou Předsedkyně představenstva Českomoravské drůbežářské unie Gabriela Dlouhá uvedla, že od počátku listopadu se cena vajec, za kterou je dodávají na trh zemědělci, zvýšila zhruba o 1,50 koruny. Pohybuje se kolem 4 korun a to se odráží i v cenách v obchodech.



„Dá se očekávat, že v období až do Vánoc cena spíše poroste někde až k 5 korunám. Pokles ceny v letošním roce neočekávám,“ uvedla Gabriela Dlouhá.



Pětasedmdesáti procent vajec, která spotřebují tuzemští konzumenti, pochází od tuzemských chovatelů. Zbytek se se k nám dováží. Například v říjnu činily dovozy vajec do ČR zhruba 36 milionů vajec,“ uvedla dále Gabriela Dlouhá.



Ta také vysvětlila, že kvůli aféře s insekticidem Fipronilem se letos snížily počty nosnic v EU z celkových 400 milionů zhruba o desetinu. „Vybíjení nosnic v Belgii, Německu i některých dalších zemích má za následek i snížení produkce a projevuje se to také v nárůstu cen vajec. Ta se zvyšuje v celé Evropě a platí to i pro sousední státy,“ dodala Gabriela Dlouhá.



Podle ní se hejna podaří obnovit nejdříve až na jaře příštího roku. „Cena vajec by se tak mohla začít snižovat až po Velikonocích. Na jakou úroveň se dostane, to je nyní předčasné odhadovat,“ uvedla Gabriela Dlouhá.



Každý obyvatel ČR ročně spotřebuje v průměru 260 vajec.