V březnu 2017 měl na ostravském magistrátu na starosti školství a sport a musel skončit. Tři roky poté, opět v březnu, dbá o ostravský rozpočet a finance a znovu končí. Ostravská radnice se během tří let musí vypořádat už s druhým odchodem jednoho a téhož náměstka primátora.

Náměstek primátora Ostravy Martin Štěpánek opět rezignoval. | Foto: archiv Deníku

Martin Štěpánek dnes Deníku telefon nezvedá. Prozatím je otázkou, co jej k rezignaci skutečně vede, v kuloárech se však proslýchá, že důvod by mohl být podobný jako před třemi lety. Tehdy jej policisté chytili při řízení pod vlivem alkoholu, on sám však tvrdil, že po skleničce šel jen přeparkovat auto.