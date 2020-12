Sportovním klubům město pro příští rok zkrátí dotaci o dvacet procent. Důvodem je pandemie a zrušení superhrubé mzdy v rámci daňového balíčku, je to tak?

Ano. Kdybychom si v létě za výhodných podmínek nevzali úvěr, tak by městský rozpočet klesl ještě znatelněji. Boj s virem nás něco stál, navíc ani letos nevybíráme tolik daní z příjmu a příští rok to bude ještě méně. Dlouho jsme nad tím seděli a přemýšleli, ale uvidíme, jak to bude v lednu. Nyní jsou v městském rozpočtu zasmluvněné jen kapitálové výdaje a investice, ze kterých se nemůžeme vyvázat. Provozní výdaje jsou seškrtány, dokonce ani provozní společnosti nedostaly nic navíc. Koronakrize postihla všechny sektory, sportu jsme letos nic nekrátili, vše zůstalo tak, jak jsme to v prosinci 2019 nastavili, a to přestože kluby sportovní činnost mnohdy vůbec nevykonávaly. Měly však jiné náklady.

Rozhodnutí škrtat je tedy definitivní?

Výhled na první měsíce v roce nevypadá dobře, proto nepočítám s tím, že budou probíhat sportovní akce po veřejnost, které bychom podpořili. Proto jsem si i v tomto kráceném rozpočtu na dotace ve sportu sama pro sebe spočítala, že by nakonec nemuselo dojít k tak razantnímu škrtání v pravidelné činnosti, a peníze, které by se jinak uplatnily na podporu významných akcí ve městě, se mohou vrátit klubům. Nemusí to proto být definitivní.

Klubům vedle samotných škrtů vadí zejména posunutí dotací z prvního kvartálu roku, neobáváte se, že to pro některé z nich může být likvidační?

Z tohoto důvodu jsem jim psala, aby s tímto výpadkem kluby počítaly a zejména v začátku roku neplánovaly akce. Zatím máme na stole žádosti klubů o dotace. Dotační tituly se vyhlašovaly v prosinci, aby kluby od ledna mohly počítat s nějakou částkou, ale jelikož nevíme, co bude, vždyť rozpočet na příští rok zatím nemá ani samotná Česká republika, tak jsem rozhodování o dotacích přeložila na březen. Proto jsem klubům tuto informaci psala – že s dotacemi mohou počítat, ale možná ne v obvyklé výši a ne v obvyklém termínu.

Týká se to prozatím všech klubů bez rozdílu?

Nelze říct, jestli to bude plošně pro všechny kluby mínus dvacet procent, o tom rozhodne na doporučení komise rada města. Propočítáváme to. Budeme asi vycházet z částek z loňského roku, jsou tu ale i nové subjekty a nové aktivity jednotlivých žadatelů, které do toho vnášejí další proměnné.

Znamená to tedy, že hlouběji do peněženek budou muset sáhnout rodiče dětí? Jde totiž primárně o příspěvky na mládež, a kluby po rodičích logicky mohou žádat větší spoluúčast, aby vykryly rozdíl…

V rámci vrcholového sportu je část dotace určená na vrcholový sport a část na mládež. U tělovýchovy je dotace jen na mládež. Tedy ano, většina dotací skutečně putuje na mládež. Je to celkem asi sedm dotačních titulů. Dívala jsem se však v rámci vyúčtování dotací pro město na to, za co kluby utrácejí. A je tam prostor, kde mohou kluby ušetřit. Žili jsme v době, která byla „zlatým věkem“, ale nyní si ve výdajích všichni musíme utáhnout opasky.

Co to bude ve sportu znamenat v praxi?

Děti třeba nebudou na tréninku dostávat energy drinky nebo si budou muset přinést vlastní pití a kluby nebudou utrácet za balenou vodu. To je jeden z příkladů, které jsem ve vyúčtování dotací viděla. Také u profesionálních klubů jsou položky, kde mohou ušetřit.

Může to pro někoho mít existenční dopady?

S kluby jsme v kontaktu od března, mám tedy informaci, jestli to zvládají, jak dotace čerpají a podobně. Zatím však nemám informaci, že by někdo bankrotoval nebo se měl špatně. Problém budou mít hlavně profesionální kluby ve vrcholovém sportu, které hrají pro veřejnost a nyní nemají příjmy ze vstupenek. Například kulturní svět pandemie zasáhla ještě mnohem více než ten sportovní, také firmy propouštějí. Snažíme se kluby držet při životě.

Většina klubů, kterým budou prostředky omezeny, však využívá pronajaté městské prostory. Neobáváte se, že to bude mít dopad na neplacení nájmu, nebo omezení sportovní činnosti ve městě?

To nehrozí. Kromě léta, kdy došlo k rozvolnění, jsme celý rok odpouštěli nájemné v městských prostorách nejen podnikatelům, ale i sportovním klubům, a to za všechny pronajaté prostory. Alespoň tam tedy kluby ušetřily, navíc počítám s tím, že kdyby situace pokračovala takto dál, městské prostory jim zase budou nabídnuty bezplatně.

Pro jaké další oblasti vyplynuly z jednání rady města a následném rozhodnutí zastupitelů omezení a jsou ve srovnatelné výši?

Plošně jsme snížili všechny dotace o dvacet procent jak ve školství, tak v kultuře a sportu, jen v sociální oblasti to bylo ze zjevných důvodů o deset procent.