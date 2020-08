Prodejna Biokošíky se nachází na Alšově náměstí v Ostravě Porubě už čtvrtý rok. Rozprostírá se na dvou patrech, přičemž horní je i s terasou. Jen málokoho by napadlo, že rozlehlý obchod s kavárnou začínal před osmi lety jako malý e-shop založený pouze na prodeji košíků s bio ovocem a zeleninou.

Biofarma, e-shop, prodejna

Manželé Lukasovi přišli s nápadem na otevření e-shopu po mateřské dovolené, protože chtěli nejen své rodině dopřávat kvalitní ovozel. Tuto ideu se rozhodla Martina s manželem, který většinu svého volného času tráví na vlastní biofarmě, uskutečnit v roce 2012.

„Naší hlavní myšlenkou bylo nabízet košíky plné ovoce a zeleniny v bio kvalitě. Postupně jsme ale zjistili, jaké kvality jsou ostatní potraviny v běžných obchodech, což pro mě osobně bylo nepřípustné, a tak jsme začali naši nabídku rozšiřovat,“ popisuje své začátky Martina. K ovoci a zelenině se tak přidaly mléčné výrobky, maso a následně i drogerie a kosmetika.

S rozšířením sortimentu bylo třeba najít i nové odpovídající prostory, a tak se celá firma přemístila na nejznámější porubské náměstí. „Původně jsme byli jen ve spodním patře, kde byly potraviny a stáčená drogerie. Ale stále nám ubývalo místo, a proto jsme využili opuštěných prostor nad námi, do nichž jsme přesunuli prodejnu drogerie a rozšířili ji o stáčírnu, toalety, bezobalovou část a kavárnu,“ říká Martina.

Maminky a studenti

Kafíčkárna, jak prostor nazvala, je na letní měsíce vybavená i terasou a celoročně provizorním, ale dostačujícím dětským koutkem. Právě maminky s dětmi tvoří hlavní část klientely Biokošíků.

„Známe maminky, které k nám chodily těhotné, a teď nám vypráví, že už je jejich dítko v první třídě. Je to velmi příjemné, sledovat a sdílet společně se zákazníky životní příběhy. Naší snahou je, aby se tu cítila příjemně celá rodina. Aby si při nákupu mohly ženy nebo jejich manželé sednout, vypít kafe a dát si zákusek, případně nakrmit miminko,“ usmívá se majitelka.

Druhou významnou skupinou zákazníků jsou studenti a mladí lidé, kteří do prodejny často vodí své rodiče a ukazují jim možnosti udržitelného nakupování.

„Z toho mám velkou radost, protože právě oni to budou předávat novým generacím. Hodně se o udržitelnost zajímají, což třeba jejich rodiče ne vždy chápou,“ vypráví Martina s úsměvem. Své klientely, kterou tvoří především stálí zákazníci, si váží a je na ni hrdá. „Zákazníci jsou uvědomělí. Moc dobře ví, proč jdou nakupovat k nám, a ne do marketů. Když se k vám roky zákazníci vracejí, o smysluplnosti práce není pochyb, a to je ta nejlepší odměna,“ vysvětluje.

Krédo udržitelnosti

Přestože se Biokošíky v průběhu let posunuly, originální myšlenka nezmizela. Zákazníci si do úterního poledne mohou košík se sezónním ovocem, zeleninou a dalším zbožím objednat na webových stránkách a v pátek jej vyzvednout, případně si ho nechat dovézt. „Košíky jsou stále velmi populární, každý týden si pro ně pravidelně chodí kolem osmdesáti lidí,“ raduje se Martina.

Mezi další oblíbené produkty patří maso a mléčné produkty od místních farmářů, biokoření, biočaje a ze stáčené drogerie například prací gely, aviváže, gely na nádobí, ale také ocet jakožto základní surovina domácích čističů. „Nabízíme věci, jejichž pěstování, výroba a používání nezatíží naše zdraví a planetu a které jsou z udržitelných zdrojů. To byl důvod, proč jsme vznikli, a na tom budeme stavět i nadále,“ uzavírá Martina Lukasová.

Světlana Nedvědová