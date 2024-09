Organizace dopravy pro příští týden od pondělí 23. září 2024

Tramvajový i trolejbusový provoz bude zajištěn podle platných standardních jízdních řádů. Autobusové jízdní řády zůstávají do odvolání s dílčími omezeními, a budou i nadále redukovány o vybrané spoje. Platné jízdní řády, resp. jízdní řády s omezením rozsahu počtu spojů, najdou cestující na webu dpo.cz v sekci jízdní řády. Cílem opatření v autobusové dopravě zůstává vytvoření dostatečné kapacity personálu pro provoz páteřních linek především tramvajové dopravy a náhradní autobusové dopravy.

Cestujícím se dále doporučuje sledovat aktuální informace na dpo.cz/online. Omezení budou platit do té doby, než se Dopravnímu podniku Ostrava (DPO) podaří plně obnovit provoz tramvajových tratí (omezení v ul. Hlučínská, Vratimovská a Vřesinská) a zprovoznit plničku CNG v povodní zasaženém areálu DPO v Martinově. DPO intenzivně pracuje na tom, aby byla situace co nejdříve vyřešena.

Posílení dopravy v oblasti nádraží Ostrava-Vítkovice

Z důvodu odklonění vlakové dopravy v Ostravě na nádraží Ostrava-Vítkovice zavádí DPO mimořádné posílení dopravy, které zajistí především odvoz cestujících z vlakového nádraží. Posílení se týká tramvajových linek č. 11 a 12, které budou posíleny kapacitně od 20. září 2024 do dovolání. Linka č. 6 bude v provozu i v dopoledních hodinách a také ve zvýšené kapacitě od pondělí 23. září 2024.

K dispozici budou cestujícím i mimořádné posilové autobusové spoje, a to od pátečního odpoledne 20. září do odvolání v trase: Nádraží Vítkovice – SPORT ARENA (ul. Výškovická) – Nová Ves vodárna (ul. 28. října směr Poruba) – Svinov,mosty (směr Poruba). Odjezdy posilových autobusových spojů bude na zastávce Nádraží Vítkovice koordinovat pověřená osoba DPO. Dále, v neděli 22. září 2024 počítá DPO s nasazením kapacitnějších článkových autobusů na lince č. 54, s ohledem na očekávaný příjezd zvýšeného počtu studentů vysokých škol, kteří přijíždějí na zahájení výuky.

Během pátečních odpoledních hodin by mělo dojít ke zprovoznění koridorové tratě z Hranic na Moravě do Ostravy-Vítkovic a dále Ostravy-Kunčic. Bude tedy k dispozici objízdná trasa uzlu Ostrava směr Havířov a Český Těšín.

V sobotu 21. září 2024 v 8.19 hodin vyrazí po ničivých povodních na severní Moravě první pravidelný vlak Ostravan z pražského hlavního nádraží, který projede ostravskou aglomerací a bude pokračovat až do slovenské Žiliny. Po povodňovém týdnu už o víkendu první tři páry vlaků EuroCity Ostravan a od pondělí další dva páry spojů zahájí dopravu mezi Prahou a Ostravou. Zavedení dalších spojů se předpokládá v následujících dnech, případně týdnech, podle toho, jak se bude dařit odstraňovat následky povodní na železniční infrastruktuře i v bohumínském depu, které zajišťuje provoz dálkových vlaků a regionálních spojů v celém Moravskoslezském kraji.

„Přináším důležitou a dobrou zprávu pro všechny obyvatele Ostravska. Od zítra začnou znovu jezdit dálkové vlaky mezi Prahou a Ostravou. O víkendu to budou zatím tři páry spojů, které pojedou až do Žiliny, a od pondělí k nim přidáme další dva páry vlaků, jeden z nich pojede až do Košic. Další dálkové i regionální vlaky budeme na Ostravsku přidávat hned, jak nám to umožní obnovení drážní infrastruktury a také našeho zázemí v jednom z největších dep v Bohumíně. I to bylo během povodní zatopené a v místě uvízla řada lokomotiv a souprav. Proto žádám cestující o trpělivost při postupném návratu k plnému provozu a chci poděkovat všem, kteří se podíleli na minimalizaci škod během povodně, i těm, kteří nyní odstraňují jejich následky,“ uvedl Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.

Jaká je situace na silnicích a dálnicích regionu

Silnice 1/56 z Ostravy na Opavu – již průjezdná pro všechnu dopravu, ale s lokálním omezením rychlosti , kdy na ocelovém mostě přes řeku Odru je omezena rychlost na 30 km/hod.

Dálnice D1 je otevřena po mimoúrovňovou křižovatku Slovenská v obou směrech, ale z Polska je dálnice obousměrně průjezdná pouze mezi hraničním přechodem a sjezdem na Bohumín.

Policisté doporučují, aby řidiči nákladních vozidel jedoucích od Brna, využili komfortnější trasu po D48 na HP Chotěbuz, kdy dálnice D1 je před hraničním přechodem do Polska prozatím stále neprůjezdná.