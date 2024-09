Blok složený z pěti domů vystavělo Sdružení BBB Nové Lauby za bezmála půl miliardy korun. Autorem návrhu stavby je renomované architektonické studio Znamení čtyř – architekti.

„Nové Lauby vyrostly v historicky cenném území, architektonický návrh přitom ctí genius loci tohoto místa. Do centra tak přináší kvalitní architekturu a nabízí možnost nového bydlení pro desítky rodin, oživí samotné jádro města v původně nezastavěném území. Cesta to však nebyla jednoduchá a započala již v roce 2016 studii území. Následovaly práce na získání územního a stavebního povolení, archeologický průzkum, výběrové řízení investora stavby. Pozemek město prodalo investorovi, který v létě roku 2021 započal s výstavbou obytného bloku,“ konstatoval Jan Dohnal, primátor města.

Z historie Laubů

Počátky osídlení městských parcel ve Velké ulici sahají do doby založení města a ve středověku i později byly nepřetržitě osídleny. Málokterý návštěvník Velké ulice si dokáže představit, že tato ulice skutečně v minulosti bývala „Velkou,“ až do 40. let 19. století tudy procházela trasa tzv. císařské silnice, spojující Opavu s Těšínem, byla tedy vedle ulice Kostelní i nejdůležitější ostravskou komunikací. Na místě Nových Laubů stál původně blok velkoměšťanských domů, jejichž majitelé měli již od 13. století právo vařit a prodávat pivo. Původní středověké Lauby prošly historickým vývojem a průčelí domů postupně doplnila charakteristická podloubí, která dala celé čtvrti lidové označení „Lauby.“ Místo bylo známé množstvím hospod, kabaretů a šantánů. Po druhé světové válce byly staré Lauby postupně demolovány a v centru města po nich vznikla proluka obdélníkového tvaru, která byla využívána jako parkoviště. Unikátní historické území nyní korunovali architekti s investory novostavbou, mající formu tradičního městského bloku.