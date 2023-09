Ku příležitosti 27. setkání hornických měst a obcí si Hornické muzeum Landek připravilo pro návštěvníky další speciální exponát. Více než třiadvacet tisíc let stará soška Petřkovické venuše se tak po letech opět vrátila na Landek. K vidění bude do neděle.

Petřkovická venuše v Hornickém muzeu Landek Park, 8. září 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková

Logo Fajrontu Ostrava 2023.Zdroj: Město Ostrava„Petřkovická venuše bude vystavena od pátku do neděle 10. září. Je to velká událost, protože jsme vstoupili do roku významných výročí u nás v Hornickém muzeu Landek. Letos slavíme 30 let od zpřístupnění muzea veřejnosti a velkou událostí je i to, že právě Petřkovická venuše byla zde před 70 lety objevena,“ uvedl ředitel muzea Ján Hlobil.

Sošku si mohou návštěvníci prohlédnout v rámci klasické prohlídkové trasy od 9 do 18 hodin pouze tento víkend, do neděle. Poté se exponát vrátí zpět do Archeologického ústavu Akademie věd v Brně.

Kromě významné sošky si návštěvníci muzea mohou v rámci akce FAJRONT prohlédnout i miniponorku, která je zapůjčena od Báňských záchranářů. Čtyřiatřicetikilová miniponorka americké provenience měla svou premiéru na orlické přehradě, kde v roce 1995 došlo k nálezu lidských ostatků v sudech. S vyšetřováním na místě pomáhali potápěči, technici, lékaři a mechanici z Hlavní báňské záchranné stanice Ostrava.

Co je FAJRONT?

FAJRONT je plánovaný vrchol 27. setkání hornických měst a obcí. Bude se jednat o celý víkend, který organizátor, statutární město Ostrava, zahájíil už dnes večer, v pátek 8. září 2023 v areálu Dolní oblasti Vítkovice v budově Brickhouse setkáním zvaných zástupců hornických spolků - více zde.