/FOTOGALERIE/ Britská ambasáda v Praze má od února nového velvyslance. Je jím Matthew Field, který Čechy zaujal svou perfektní češtinou i netradičním pozdravem na sociální síti Twitter: „Ahoj, jsem Matt a jsem tu novej.” V Ostravě se setká s primátorem nebo hejtmanem, zavítá rovněž na Karvinsko.

Britský velvyslanec Matthew Field je na dvoudenní návštěvě Moravskoslezského kraje, 3. května 2023. | Foto: Deník/VLP Externista

Velvyslanec Spojeného království Velké Británie a Severního Irska Matt Field přijel do Ostravy vlakem na dva dny. Během své návštěvy dnes navštívil dvě britské firmy, a to Liberty Steel a Best of British Cars, autorizovaného prodejce vozů značek Jaguar a Land Rover.

O návštěvě velvyslance se nový primátor Ostravy Jan Dohnal dozvěděl z Twitteru, kde rovnou poprosil o schůzku. „Dobrý den, jakto, že nemáme naplánované setkání? Rád bych vás pozdravil a přivítal v našem městě. Honza, primátor Ostravy,“ napsal Dohnal pod fotografii velvyslance ve vlaku.

Kromě primátora se Field setká i s hejtmanem Moravskoslezského kraje Ivo Vondrákem. Na programu má také návštěvu Britského centra, které sídlí v Knihovně města Ostravy.

Ve čtvrtek se velvyslanec přesune na Karvinsko. „Zavítá do Dolu Darkov podpořit spolupráci firem DIAMO a britské Gravitricity, kteří společně připravují projekt ukládání energie v dole. Poté bude i krátký tiskový briefing,“ řekla Deníku vedoucí tiskového oddělení Britské ambasády Eva Bouchalová.