Zatímco i mnozí dospělí kolem bezvládně ležícího seniora nedaleko obchodu jen nevšímavě prošli, pětice mladých školáků z Ostravy-Jihu se zachovala zcela příkladně. Událost se odehrála začátkem dubna v městské části Bělský Les.

Na snímcích starosta obvodu Ostrava-Jih Martin Bednář s oceněnými školáky a s ředitelem ZŠ B. Dvorského Milošem Kosíkem. | Foto: Martin Grobe

Dvě žákyně osmé třídy a tři deváťáci ze ZŠ Bedřicha Dvorského bezmocnému osmdesátníkovi nejenže zkontrolovali jeho životní funkce a přivolali odbornou pomoc, ale na záchranáře i vyčkali. Mezitím se se zraněným snažili mluvit a pak všechny zjištěné informace předali zdravotníkům.

Záchranáři postup Nikoly, Terezy, Matěje, Simona a Jana pochválili v dopise, který adresovali řediteli školy Miloši Kosíkovi. K jejich ocenění se připojil také starosta obvodu Martin Bednář.

„Jsem rád, že vaši spolužáci potvrdili, jak je důležité nebýt lhostejný a že každý takový zásah může zásadně ovlivnit něčí život. Přeji vám, abyste i vy, pokud se sami někdy ocitnete ve složité situaci, měli nablízku někoho, komu na vás bude záležet. Třeba kamaráda, který vás v kritické chvíli zastaví před něčím, čeho byste mohli v budoucnu litovat. Ani vy nebuďte k druhým lhostejní,“ řekl ve třídě starosta Martin Bednář při předání dárkových balíčků mladým zachráncům směrem k ostatním spolužákům.

Že šlo opravdu o ukázkový postup ze strany mladých lidí, kteří zraněnému pomohli a on se tak mohl později vrátit do plnohodnotného života, potvrzují i slova mluvčího Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje Lukáše Humpla. Laická první pomoc má v mnoha případech nesmírný význam pro přežití pacienta, a to zejména tehdy, pokud je dotyčný bezprostředně ohrožen na životě.

„Muž následkem interních zdravotních potíží způsobených i jeho vysokým věkem a horšími pohybovými schopnostmi ztratil rovnováhu, upadl a nemohl se hýbat. Školáci nejenže přivolali pomoc, ale na místě počkali a se zdravotníky i ukázkově spolupracovali. Často se bohužel stává, že lidé místo opustí ještě před příjezdem kolegů a záchranáři pak nemají k dispozici další relevantní informace,“ doplnil Lukáš Humpl.

„Jsme velmi pyšní na to, že naše škola vychovává žáky, kteří neváhají pomoci ostatním a všímají si svého okolí. Domnívám se, že naše edukativní vzdělávání formou projektů Den zdraví, Den zdravotnického kurzu a jiných má smysl, což se v praxi potvrdilo,“ dodal závěrem ředitel školy Miloš Kosík.