VIDEO: Nečekaný zvrat v případu pobodané těhotné ženy z Ostravy a skoku z okna

Byl vzpurný, odmítal vinu, dokonce o berlích utekl z jednací síně. Petr L. (32 let) z Ostravy se před Krajským soudem v Ostravě zodpovídal z napadení své těhotné družky Marie. Ženu v pokročilém stadiu těhotenství bil pěstmi, kopal do žeber a nakonec ji dvakrát bodl nožem do hrudníku. Po činu poté se slovy: „Maruš, já tě miluji!“ skočil z okna čtvrtého patra domu v Ostravě-Přívoze…

Muž se po změně obhájce ke všemu přiznal. | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

Jako zázrakem přežil. Záchranná služba ho převezla do nemocnice. Po propuštění byl nějakou dobu na invalidním vozíku, pak začal chodit o berlích, měl svého asistenta. Dostal rozum U soudu vinu důrazně odmítl. Tvrdil, že se družka bodla sama. Nyní ale nastal nečekaný obrat. Muž se po změně obhájce ke všemu přiznal a prohlásil vinu. Krajský soud tak nemusel provádět další dokazování a mohl vynést rozsudek. Petru L. za těžké ublížení na zdraví hrozilo pět až dvanáct let vězení. Státní zástupce pro něj v rámci obžaloby požadoval deset let žaláře. Co se stalo Drama se odehrálo v červenci předloňského roku v domě v Ostravě-Přívoze. Petr L. byl toho dne s družkou na oslavě. V nočních hodinách se vrátili domů, on poté odešel. Přišel nad ránem. V sobě měl kromě alkoholu i pervitin. Nové úsekové měření rychlosti mezi Ostravou a Opavou. Hned na dvou silnicích „Sedl si vedle mě a začal něco mluvit. Nerozuměla jsem mu. Furt mluvil a mluvil. Měl nějaké vidiny a slyšiny. Když byl pod drogami, tak mluvil s mrtvými příbuznými,“ uvedla žena s tím, že po chvíli druh odešel do kuchyně pro nůž. „Viděla jsem nůž. Postavila jsem se na sedačce a bránila se peřinou. Nic nemluvil. Křičela jsem, aby ten nůž položil. Bodl mě,“ uvedla bývalá družka. Po další ráně jí nůž zůstal v hrudníku. „Vytáhla jsem ho a hodila na zem. Z hrudníku mi hodně stříkala krev. Dal mi tam náplast a ručník,“ dodala. Druh se jí pak omlouval. „Žárlil na mě. Stál u okna a furt říkal, že skočí. Nevěřila jsem tomu. Pak řekl: Maruš, já tě miluji! A skočil,“ uzavřela družka. Já to nebyl Petr L. nejprve u soudu prohlásil, že nic neudělal. „Pohádali jsme se. Pořád do mě jela, že jsem ji podvedl. Pak říkala, že dítě není moje. Vzala nůž, asi mě chtěla vystrašit. Řekla, že si něco udělá, začal jsem se smát. Nevěřil jsem jí. Hrála mi herečku. Odpadávala, že umře,“ vypověděl obžalovaný. Pak prý najednou řekla: „Dívej, já jsem se píchla. Vzal jsem jí nůž z ruky. Pak jsme se zase bavili. Potom se píchla znovu. To už jí tekla krev. Namočil jsem ručník a poskytl jí první pomoc,“ dodal Petr L., který má za sebou řadu odsouzení a také dva pobyty ve vězení. Televizní Stíny v mlze z Ostravy brázdí kraj. Dnes zamíří k můstkům do Frenštátu A právě myšlenky na návrat za mříže ho vyděsily. Prý si byl vědom, jak to na první pohled vypadá. Dostal strach, že půjde znovu do žaláře. „Vybavil jsem si, co mě čeká ve vězení. Měl jsem strach, že mě zavřou na velké roky. Tak jsem skočil,“ řekl. Družka mu porodila dceru. Dítě má v pěstounské péči matka Petra L. Změna advokáta Obžalovaný se během hlavního líčení rozhodl změnit obhájce. S tím, který mu byl přidělený ex offo, si prý nerozuměl. Způsob oznámení i další okolnosti vyústily ve slovní roztržku s předsedou senátu, po které Petr L. i přes důrazné výzvy soudce demonstrativně odešel z jednací síně. Při následném odročeném jednání se již choval pokorně a s novým advokátem změnil i strategii své obhajoby. Prohlásil vinu a k činu se přiznal. Díky tomu vyvázl „jen“ s osmiletým trestem, který by si měl odpykat ve věznici s ostrahou. Rozsudek na místě nabyl právní moci.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu