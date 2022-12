Ostravská zoologická zahrada je oblíbeným místem pro návštěvu v kterémkoli ročním období. Nejinak je tomu o Vánocích, proto budou její brány návštěvníkům otevřeny i na Štědrý den a v oba svátky vánoční (ale i na silvestra a Nový rok). Připraven bude speciální vánoční program, děti do 15 let navíc mají od 24. do 26. prosince vstup zdarma. Na Štědrý den bude podle mluvčí Šárky Novákové zoo otevřena od 9 do 16 hodin, pokladny se zavřou o hodinu dřív.

„Již tradičně se v tento den uskuteční speciální štědrodenní komentované setkání u vybraných druhů zvířat a kdo se postí, může zkusit v areálu najít zlaté prasátko,“ vybídla mluvčí. Podaří se Zoo Ostrava překonat návštěvnický rekord?

Dopolední bruslení „pod širákem"

Ačkoli hlavní program Ostravských Vánoc s 23. prosincem končí, některé atraktivity zůstanou dál v provozu. To se týká také oblíbeného vánočního kluziště, které bude od Štědrého dne až do silvestra v provozu každý den, avšak jen v dopoledním bloku vždy od 10 do 12 hodin.

Po celou dobu je kluziště provozované společností Sareza zdarma, na místě je možné půjčit si (oproti záloze) i brusle či pomocné pomůcky pro malé děti, kdo si přinese vlastní brusle, může si je na místě nechat nabrousit. Půjčení bruslí stojí 80 korun, opěrných tučňáků a nabroušení bruslí 60 korun, věci do šatny lze odložit za 40 korun. Oblíbeným zpestřením kluziště jsou už druhým rokem ledové chodníčky mimo hlavní plochu.

Nejnavštěvovanější atrakce láká i o Vánocích

V Dolních Vítkovicích je bez nadsázky vždycky živo. A návštěvníky tam v nemalém počtu vyhlížejí i pro konec roku. Velký svět techniky bude přístupný od úterý 27. prosince do soboty 31. prosince, a to od 10 do 18 hodin (pouze 31. prosince do 16 hodin). Stejná otevírací doba platí i pro kavárnu Bolt Café na Bolt Tower, komentované prohlídky, Galerii Gong a Hornické muzeum Landek Park. Naopak s výjimkou kavárny budou v pondělí 2. ledna všude odpočívat. Vyjma tradičních expozic a návštěvnických okruhů nyní láká například výstava Josefa Pleskota v Galerii Gong, která mapuje architektovu stopu v Ostravě, a to tu minulou i budoucí!

Bazény vás zbaví pár kil navíc

Ačkoli na Štědrý den i 1. svátek vánoční budou všechna plavecká zařízení v Ostravě zavřena, už od 26. prosince lidem naskytnou možnost nenechat na sobě projevit polehávání u pohádek a přejídání se salátem a vánočním cukrovím. Od 2. svátku vánočního až do 30. prosince budou od 9 do 19.30 hodin otevřeny jak Krytý bazén v Ostravě-Porubě a Vodní svět „Čapkárna“ v Moravské Ostravě, tak i Ozdravné centrum Ještěrka v Ostravě-Bartovicích. Kdo si bude chtít zaplavat či zaskotačit ve vodě, má možnost. Na silvestra a Nový rok budou všechna zařízení Sarezy zavřená.

Je libo kulturu (p)o Vánocích?

Poslední dny roku tráví lidé různě. Někteří jen vyrážejí za rodinou, jiní je tráví na procházkách (zde se sluší připomenout zejména tradiční novoroční výstup na haldu Emu) či horách, jiní ale zavítají i za kulturou. A do konce roku hrají i některá ostravská divadla. Zatímco třeba Divadlo Mír, „Bezruči“ či Komorní scéna Aréna už nabízejí jen program na leden, „Národní“ či Stará Aréna mají v repertoáru připraveno ještě i několik vystoupení na závěr roku.

Většina je vyprodaných (zejména Louskáček – Vánoční koleda), stále si však lze ještě vybrat. V pondělí 26. prosince lze v Divadle Antonína Dvořáka zhlédnout Revizora, 30. prosince Goldony po Ostravsku aneb Sluhu dvou pánů, stejně jako na silvestra, ve Staré Aréně pak ve středu 28. prosince navnadí na silvestra stand-up komedií HumorOVA, 30. prosince neméně zábavným Zajícem v pytli (s rumem zdarma!) a stát za to bude zejména oblíbený Silvestr se Starou, kde nebude chybět nejen hudba a scénky, ale ani vybrané jídlo!