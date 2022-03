Radikální vykácení mnoha mohutných stromů byla daň za to, aby se zámek mohl zařadit mezi nejkrásnější místa v kraji.

Plošné odstranění zeleně obklopující zámek bylo snad nejtěžším rozhodnutím, jaké ve Slezských Rudolticích učinili. Dnes už je každému jasné, že rozhodli správně.

Hrabě Hodic, blázen z Rudoltic

Turisté jezdí do Slezských Rudoltic obdivovat rokokovou zámeckou zahradu ve francouzském stylu, která je plná geometrických obrazců z živých plotů, květinových ornamentů, dekorativních prvků a zahradnické kreativity.

Okázalé „Slezské Versailles“ ve venkovské krajině odlehlého zemědělského Osoblažska se nám může jevit jako bláznivý nápad. Však si hrabě Albert Hodic za něj také vysloužil přezdívku blázen z Rudoltic. V 18. století umístil na Osoblažsko přepychové šlechtické sídlo obklopené zámeckým parkem s vodotrysky a spoustou atrakcí. Na zámecké slavnosti Alberta z Hodic přijížděly nejvýznamnější postavy své doby v čele s pruským králem Fridrichem II.

Ze státního zámku je obecní

Když se státní zámek v roce 2008 stal majetkem obce Slezské Rudoltice, nikdo vlastně nevěděl, jak vypadá v celku. Byl totiž sto let ukrytý za hradbou stromů. Naštěstí se našli vizionáři, kteří věděli, co se zámkem podniknout. Uvědomili si, že pokud chtějí Slezské Rudoltice zbavit nálepky zapadlé vesnice v pohraničí, musí o potenciálu zámku přemýšlet stejně odvážně jako hrabě Hodic.

Staré mohutné stromy musí pryč, aby se zámek zase vizuálně propojil s náměstím a ohromil kolemjdoucí svou krásou. Vepříny ani tenisové kurty do koncepce rokokové zahrady nepatří. Všechno muselo pryč.

Kácení provázela trestní oznámení

V době velkého kácení a bourání byl Mojmír Pargač starostou Slezských Rudoltic teprve krátce.

„Bylo štěstí, že rozhodnutí vykácet vzrostlé stromy kolem zámku a vrátit sem zahradu s ornamenty a živými ploty přišlo na začátku mého prvního volebního období. Nevím, jestli bych byl dnes stejný hrdina, a šel do toho kácení znovu. Kácení v tak radikálním rozsahu vyvolalo šok. Byla kolem toho spousta emocí a padlo několik trestních oznámení. Díky odborným posudkům jsme ale věřili, že navržená budoucí podoba zámecké zahrady je kvalitní projekt. Navíc se ve stínu stromů držela vlhkost, která působila chátrání zámku. Šok z kácení odezněl teprve když se do zámku opřelo slunce. Lidé poprvé v životě viděli zámek v celé jeho kráse. Pochopili, proč to kácení bylo nutné a správné rozhodnutí,“ ohlédl se starosta Mojmír Pargač za velkým kácením v roce 2011.

Proměna zámku ve Slezských Rudolticích:

Pro nikoho nebylo snadné přihlížet kácení tolika mohutných stromů. „Nějak jsme ty trestní oznámení přežili, ale nebylo to nic příjemného. Také já jsem při tom kácení seděl na zídce u zámku a těžce vstřebával, jak najednou zmizely stromy, na které jsme všichni byli zvyklí od narození. Uvědomil jsem si, že ty stromy byly starší než já. Patřily k místu, kde žijeme. Vážně bylo štěstí, že jsme tehdy na obecním úřadě začínali a šli jsme do všeho po hlavě,“ doplnil starosta Pargač. Dnes se svými zkušenostmi by daleko víc váhal, zda dokáže radikální kácení zdůvodnit spoluobčanům.

Zámek i Osoblažka našly dobrou partu

Zámek aspiruje na nejkrásnější místo kraje také díky tomu, že se podařilo najít vynikajícího kastelána Tomáše Zembu. Vymýšlí kulturní program, rozšiřuje zámecké expozice, řídí stavební práce, hýří zajímavými nápady a dokáže svými nápady nadchnout ostatní.

„Bez Tomáše bych si fungování zámku nedokázal představit. Stejné štěstí na nadšené lidi měl zámek i úzkokolejka Osoblažka. Našla se spousta bláznů, kteří jsou ochotní pro dobrou věc pracovat třeba i zadarmo. Fanoušci zámku a Osoblažky nejsou jen lokální patrioti, ale přichází třeba z Ostravska. Stejně tak tu máme tahouny, kteří by se rozdali pro fotbal, pro včelařství nebo chovatelství. Nebo ta skvělá parta zemědělců, co ve Slezských Rudolticích připravuje dožínky pořádá jízdu historických traktorů,“ pochvaluje si příznivou konstelaci starosta Pargač.