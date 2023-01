Pokud se potvrdí verze obžaloby, šlo by o jeden z nejrozsáhlejších a nejsofistikovanějších automobilových pojistných podvodů u nás. Souzeni jsou čtyři muži z Karvinska, Frýdecko-Místecka a Ostravska. Podle státní zástupkyně bezmála osm let „pumpovali“ peníze z pojišťoven.

Obžaloba tvrdí, že si počínali velmi rafinovaně. Zajišťovali prakticky bezcenné, ale jízdy schopné a pojištěné vraky. A také luxusní vozy značky Mercedes, Porsche, Volkswagen a Škoda.

Levné vozy pak u nás i v zahraničí na přesně určených místech při přejíždění z pravého do levého pruhu způsobily nehody, při kterých drahá luxusní vozidla zkušeně nabourala do svodidel tak, aby po následných opravách mohly být u pojišťoven uplatněny co nejvyšší nároky. K nehodám docházelo většinou ve večerních a nočních hodinách.

„Nehody zpravidla zinscenovali tak, že řidič pojištěného vozidla, převážně staršího a levnějšího, porušil povinnosti při přejíždění z jednoho jízdního druhu do druhého, nebo při předjíždění. Nečekaně vybočil ze směru své jízdy tak, že z pravého jízdního pruhu najel do levého,“ popsala situaci státní zástupkyně s tím, že ve druhém pruhu jelo domluvené dražší auto. „Dražší vozidlo narazilo nejprve do zadní části levnějšího vozidla a ihned pak do středových svodidel,“ doplnila žalobkyně, podle které za volanty havarovaných vozidel seděli někteří obžalovaní. S nimi cestovali i další lidé. Ti po nehodách usedli na místa řidičů a při jednání s policií daného státu vystupovali jako účastníci. Auta na opravy poté po převozu končila v garážích v obci na Frýdecko-Místecku.

Tohle tvrdí obžaloba, podle které organizátoři podnikli řadu kroků, aby nedošlo k jejich odhalení. Auta za úplatu přepisovali na najaté lidi, aby skryli skutečného vlastníka, vozidla pojišťovali u různých pojišťoven. Na první pohled se zdálo, že neexistuje možnost, jak desítky případů spojit. A mnoho let tomu tak skutečně bylo.

Vnitřní kontrolní systém pojišťoven však později našel několik shodných znaků. Jeden se týkal účtů, na které byla pojistná plnění odesílána. Následovalo rozsáhlé vyšetřování, obžaloba a hlavní líčení u ostravského krajského soudu.

Jednání může trvat několik měsíců. Před soudem již vypovídalo několik svědků, a to i formou videokonferencí z Polska a Slovenska. Velmi zajímavá byla výpověď muže z Karvinska, který si nejprve vůbec nedokázal vzpomenout, že měl na Slovensku dopravní nehodu. Teprve po předložení protokolů s jeho podpisem připustil, že tam asi byl. Muž, topící se v dluzích a řešící řadu exekucí, na většinu otázek odpovídal: „Nevím, nevybavuji si, nevzpomínám si.“

Škodu státní zástupkyně vyčíslila škodu na 45 milionů korun. Mělo jít o čtyřicet zinscenovaných nehod. Obžalovaným – Petru K., Pavlu L., jeho bratru Juliu L. a Samuelu K. – v případě uznání viny hrozí pět až deset let vězení.