/FOTOGALERIE/ Jdeme proti proudu, hlásá vzkaz před Restaurací a penzionem V Zátiší v Horní Lhotě na samé hranici Ostravska a Opavska. Provozovatelé zrenovovaného podniku se nyní pyšní patrně nejlevnějším pivem přinejmenším v Moravskoslezském kraji. Oblíbenou plzeň zde čepují za pouhých 36 korun, radegast je ještě levnější. Jak to dokázali?

V Restauraci V Zátiší čepují nejlevnější plzeň v MS kraji. | Video: Deník/Petr Jiříček

Na třech stech metrech jsou zde hned tři restaurace či hospody. Pouze Restaurace a penzion V Zátiší se však nachází na katastru Horní Lhoty a zároveň na Ostravsku. Za cestou už je Opavsko. A pouze V Zátiší nyní čepují plzeňské pivo za 36 korun a radegast za 34 korun. A to v době, kdy v nedaleké Ostravě (a nejen tam) stojí plzeň kolem padesáti korun, mnohdy však už výrazně přes šedesát.

„Než došlo k dalšímu zdražení piva zvýšením daně, byla cena paradoxně vyšší. Zdražovali jsme ve vlnách, jako všichni,“ přiznává spolumajitelka Lucie Volková, která Restauraci V Zátiší vlastní s manželem. „A on pak přišel s tímto návrhem. Naštval se, že se opět zdražuje pivo, horko těžko jsme po otevření ustáli covid. Jsme výletní podnik vhodný také pro rodiny s dětmi nebo k oslavám a snažíme se lidem vycházet vstříc. Neustále tomu ale něco bránilo, a tak už se manžel naštval. A udělal pravý opak,“ popisuje provozovatelka Zátiší krok po lednovém přesunu čepovaného piva do vyšší daňové sazby, kdy se rozhodli prodávat lidem pivo jen za zaokrouhlenou nákupní cenu.

Je totiž prý holý nesmysl, aby v křižovatce mezi několika dědinami prodávali pivo za šedesát korun. „Na pivu my stejně nijak zásadně nezbohatneme, proto si to můžeme dovolit. Nutno podotknout, že spousta pivnic by to ale udělat nemohla, musejí z něčeho žít,“ odmítá Lucie Volková spekulovat o tom, že by některé podniky braly lidi na hůl.

Štamgast: To jinde neuvidíte!

„Je tady naprosto ideální cena piva, to neuvidíte nikde v České republice,“ konstatuje však pan Milan, který bydlí nedaleko a na plzeňské pivo dorazil z procházky se svou paní Petrou. „Kdyby to tak bylo ve všech hospodách,“ zasnil se Milan.

„Naší výhodou je to, že nejsme primárně pivnice. Pivo chceme mít kvalitní – a máme ho kvalitní, ale nestojí na něm živobytí. Proto jsme si to mohli dovolit,“ vysvětluje Lucie Volková. „A taky proto, že podle smlouvy s pivovarem dostaneme za určité výtočné zpětný bonus,“ přiznává provozovatelka, s čím při nasazování ceny rovněž kalkulovali.

„Co je pro nás lepší? Drtit zákazníka, případně nechat pivo kazit v bečkách, a nebo i díky příznivé ceně zkusit mít vyšší obrat a nebýt ztratní díky bonusům od pivovaru?“ říká otevřeně provozovatelka.

„Chceme, aby si zákazník, když si přijde dát dobré jídlo, které je už tak kvůli potravinám a dalším okolnostem poměrně drahé, mohl vychutnat dostupné pivo,“ říká Volková, pro kterou je s manželem Zátiší prvním restauračním zařízením. Až čas podle ní ukáže, zda to tak půjde dlouhodobě.

Lidé nevěří. A chtějí dražší pivo

Od lidí však mají od začátku roku spoustu reakcí. „A řekla bych, že velmi českých. Jsou typu: ‚No, my si to pivo raději nedáme, to máte asi staré‘. Nebo: ‚Prosím vás, nechcete mi raději dát dražší pivo, protože to bude asi lepší?‘“ tlumočí restauratérka kuriózní reakce lidu.

„Někdo zase spekuluje, že dojíždíme staré zásoby. Proč bychom to dělali? S touto cenou by ty zásoby musely být nejméně sedm let staré. Místo aby byli lidé rádi, dívají se na to přes prsty. Paradoxně je to pro lidi až takový šok, že v tom pořád něco hledají,“ říká Volková, jejíž personál lidem rozhodnutí podniku pořád dokola vysvětluje.

Větší odezvu čekají manželé z nedalekého Hlubočce na Opavsku s příchodem jara, kdy výletníků – a později zejména cyklistů a lidí z přilehlého chatoviště – přibude. Prozatím jsou častými hosty lyžaři z nedalekého Vaňkova kopce.

