Podpora pěstounství je jednou z cest, kterou se Moravskoslezský kraj snaží snížit počet dětí, které vyrůstají v domovech pro děti. Česká republika je poslední zemí ve Střední Evropě, která nemá uzákoněnou hranici pro svěřování dětí do ústavní péče. Podle zástupců vedení kraje je změna na čase.

„Umísťování nejmenších dětí do ústavů považuji za velmi nešťastné! Byl bych moc rád, kdyby poslanecká sněmovna přijala již tolik potřebný zákon, vždyť zkušenosti z ostatních zemí Evropy ukazují, že nastavení věkové hranice pro ústavní péči možné je, a že je pro vývoj dětí důležité. Moravskoslezský kraj proto významně podporuje náhradní rodinnou péči, díky ní mohou děti vyrůstat v přirozeném prostředí, cítí podporu, lásku a vstřebávají správné modely chování v rodinných vztazích. Je to důležité nejen pro jejich zdravý vývoj, ale také pro jejich sebevědomí a schopnost navázat vztahy v dospělosti,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil s tím, že právě pro pěstouny na přechodnou dobu jsou určené víkendové pobyty v Jeseníkách. Jsou součástí krajské kampaně Dejme dětem rodinu.

Moravskoslezský kraj přispěl 700 tisíc korun na dva červnové a jeden zářijový víkend v Jeseníkách. Kromě poděkování všem pěstounům na přechodnou dobu mají tyto víkendy za cíl vytvořit kvalitativní analýzu.

Podpora pěstounství je jednou z cest, kterou se Moravskoslezský kraj snaží snížit počet dětí, které vyrůstají v domovech pro děti.Zdroj: KÚ MS kraje„Chceme zjistit, co pěstouni pro svou činnost potřebují, jakou podporu by uvítali, ale také, co je motivovalo k tomu, aby se přechodně starali o děti, které čekají na svou náhradní rodinu. Tuto analýzu finančně podpořila Nadace J&T, která se deinstitucionalizací péče o děti dlouhodobě zabývá a já nadaci tímto děkuji. Naším společným cílem je transformace ústavní péče tak, aby co nejvíce dětí vyrůstalo v bezpečném prostředí rodiny,“ vysvětlil náměstek hejtmana kraje Jiří Navrátil.

V Moravskoslezském kraji aktuálně působí 120 pěstounských rodin na přechodnou dobu. Prvního z víkendových pobytů v Jeseníkách, který se uskutečnil 18.-20. června, se zúčastnilo 27 pěstounských rodin včetně dětí. Sdíleli své zkušenosti, podíleli se na zmiňované analýze, ale také si užili zábavu a odpočinek. Další dva pobyty jsou naplánované na poslední červnový a první zářijový víkend. A zúčastnit by se ho mělo dalších 60 pěstounů na přechodnou dobu s dětmi.

„Jsem za tento pobyt ráda, je to tady krásné. Sama bych si to nemohla dovolit a beru to jako dar,“ okomentovala víkendový pobyt pěstounka na přechodnou dobu Renata Pechová.