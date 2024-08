Do prestižní ankety Moravskoslezská SESTRA 2024, která má ocenit každodenní náročnou a nenahraditelnou práci zdravotnického personálu, se po odbornících může zapojit také veřejnost. Lidé mohou rozhodnout o vítězce v kategorii Sestra veřejnosti. Občané, pacienti i kolegové nominovaných zdravotních sestřiček mohou posílat své hlasy od 1. do 25. srpna 2024.

„Jak těžkou a často nedoceněnou práci mají zdravotní sestry, si většinou uvědomíme, až když je potřebujeme. To jsou potom andělé, kterým slibujeme všechno možné, jen aby se nám aspoň trochu ulevilo. Asi to všechny zdravotní sestry dobře znají. A znají i vystrašené pacienty, kteří se chovají hrubě a k vděčnosti mají hodně daleko. Ale ty zkušené, empatické zdravotní sestry vědí, že to je proto, že jsou nemocní, že nejsou ve své kůži, a mají pro ně pochopení a laskavé slovo. A právě takové sestřičky by měla ocenit a vyzdvihnout naše anketa. Je to jedna z mála možností, jak ukázat, že si vážíme toho, co pro pacienty dělají,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica.

Lidé mohou podpořit svou favoritku nebo favorita až pěti hlasy denně. Hlasující se navíc zapojí do soutěže o věcné ceny a dvě vstupenky na slavnostní galavečer Moravskoslezská SESTRA 2024, který se bude konat 13. září 2024 v aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

„Naše zdravotní sestry jsou skutečnými hrdinkami, které denně přinášejí úlevu a naději pacientům. Každá z finalistek této ankety je ztělesněním těchto hodnot. Děkuji jim za jejich neúnavnou práci a přeji hodně štěstí v soutěži,“ řekl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer a doplnil, že kromě Sestry veřejnosti budou udělena odborná ocenění v kategoriích Lůžková péče, Ambulantní péče a Dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči nebo mimořádný čin.

Pořadatelem ankety je tradičně Moravskoslezský kraj. I letos se anketa koná pod záštitou ministra zdravotnictví, hejtmana Moravskoslezského kraje a odbornou podporou prezidentky České asociace sester.

Podrobnosti o hlasování a profily nominovaných sestřiček najdete na: http://sestra.msk.cz