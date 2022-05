Hnus v hornické kolonii v Petřvaldu: Zde měli žít senioři, podívejte na tu hrůzu

Část garáží se již před časem podařilo zbourat a prostor vyklidit, nyní přicházejí další fáze. Jak Deníku řekl Petr Havránek z ostravského magistrátu, jde o tři na sebe navazující etapy. Ta první začala tento týden a obnáší další odvoz odpadu a vyklizení prostoru mezi garážemi. Náklady jsou vyčísleny na 1,7 milionu korun. Práce zajišťuje město Ostrava. „Vše odvezeme, kam patří,“ řekl Havránek. Poté by mělo přijít na řadu zbourání a vyčištění stávajících trosek garáží, což provede městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Jako poslední budou zlikvidovány betonové plochy, o což se postará město Ostrava.

Jak dlouho všechny tři etapy potrvají, není zatím jasné, stejně jako to, co na uvolněné ploše vznikne. Jednat by o tom měli zástupci magistrátu, městského obvodu a Povodí Odry. „Následné využití vyčištěného prostoru ještě prochází diskusí. Jedna z možností je vytvořit zde takzvaný agility park pro pejskaře, kteří by takto získali svůj oddělený prostor pro cvičení a výběh,“ uvedla mluvčí obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Barbora Kopcová.