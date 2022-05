V roce 1901 sice Rozkvět vznikl jako „hornické“ sdružení, ale přijímá také oceláře z fabrik v Lískovci a Vítkovicích. Členská základna se pak rekrutuje z obyvatel Sedlišť, ale také Kaňovic, Bruzovic, Václavovic, Panských Nových Dvorů, Frýdku-Místku.

„Není bez zajímavosti, že přímo v Sedlištích žádná šachta nebyla. Havíř u nás sice bydlel snad v každém baráku, ale nejbližší důl byl v Petřvaldě,“ konstatuje člen spolku Radim Janák. Dojížděl svého času jako elektrikář-slaboproudař až na severní konec Ostravy, na Důl Rudý Říjen (Heřmanice). Další členové Rozkvětu fárali během více než století na dolech Alexander, Hlubina, Ostrava, Paskov, Ludvík, Trojice nebo Jan.

„Je čest mít v obci takový spolek. Horníci mají u nás spolu s dobrovolnými hasiči nejstarší organizace. Vyvíjejí svou činnost kontinuálně a pomáháme jim, aby dále fungovali,“ líčí starosta Sedlišť Jaromír Krejčok. Byl mezi hosty dubnové výroční valné hromady Rozkvětu v obecní restauraci Lašská jizba, kde se mimo jiné předávaly medaile k loňskému 120. výročí klubu.

