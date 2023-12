Střelba na Filozofické fakultě v Praze, která si vyžádala nejméně patnáct mrtvých (včetně pachatele), se stala dosud největší incidentem v novodobých dějinách Česka. Za takzvanou masovou střelbu se označují incidenty, při kterých zemřeli čtyři a více lidí. Takové tragédie už se odehrály dvě před listopadem 1989 a čtyři po sametové revoluci.

Prosinec 2023

Po střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy zůstalo nejméně patnáct mrtvých, jedním z nich byl sám střelec. Policie prověřuje možnost, že krátce před útokem na škole mladík zabil i svého otce v domě na Kladensku. Útočník se podle policie inspiroval podobnými případy v zahraničí (nedávný teror v Rusku) a legálně držel několik zbraní. Motiv zatím není zřejmý.

Prosinec 2019

Po sedmé hodině ráno vstoupil dvaačtyřicetiletý Ctirad Vitásek s pistolí do čekárny chirurgické ambulance Fakultní nemocnice Ostrava a začala bezhlavě pálit.Čtyři lidé byli mrtví na místě, další tři zemřeli na následky zranění. Pachatel se dal na útěk autem, když ho policie dostihla, spáchal u obce Děhylov sebevraždu. Jeho motivem dle vyšetřování byla pravděpodobně takzvaná rozšířená sebevražda. Tedy zemřít, ale ne jen sám.

Únor 2015

Třiašedesátiletý obyvatel Uherského Brodu Zdeněk Kovář vstoupil krátce po poledni do místní restaurace Družba a začal pálit do lidi. Dvě hodiny byl v restauraci zabarikádovaný (mezitím stihl zavolat televiznímu reportérovi a stěžoval si na šikanu a ubližování úřadů). Části lidí se podařilo před střelbou utéci zadním vchodem, jeden muž se skrýval na WC. Když policie po dvou hodinách vyjednávání vtrhla do restaurace, útočník se zastřelil.

Březen 2009

V jednu hodinu ráno 8. března spustil palbu v restauraci Sokol dvaačtyřicetiletý Makedonec Raif Kačar. Stalo se tak na oslavě jedné z pozdějších obětí. Muž zastřelil čtyři lidi a vzápětí se pokusil o sebevraždu, zemřel čtyři dny po převozu do nemocnice. Motivem byly osobní spory. Útočník tehdy zastřelil bývalou přítelkyni, jejího současného přítele a dále její matku a otce.