S odchodem lékařů bojují Fifejdy na vícero odděleních (údajně kardiologie, geriatrie…), primárně je to v posledních měsících, de facto roce, chirurgie a interna. Zatímco na chirurgii to bylo kvůli tomu, že se mladší lékaři bez specializace „nehnuli“ pod vedením tehdejšího primáře z ambulance (podle nemocnice) a kvůli přetížení nemocnice akutní péčí na traumatologii (podle primáře), na interně za to mohou lepší finanční nabídky z mimoostravských nemocnic, kde navíc lékaři nemají takový „zápřah“.

Nemocnice musela udělat rázná opatření. Nejprve, jak už Deník na přelomu ledna a února informoval, po pětadvaceti letech odešel z Fifejd (do Bohumína) primář chirurgie Tomáš Mrázek, jehož místo od února zaujal nástupce Ondřej Strnadel. A došlo i na uvědomění si poznatků odchozího primáře, že Fifejdy mohou rychle doplatit na syndrom vyhoření z přetížené traumatologické služby.

Sedm kroků k nápravě

Suma sumárum, nemocnice udělala sedm – mnohdy provázaných – zásadních kroků, které mají situaci zlepšit. Toto jsou ony: nový primář chirurgie, méně přesčasů lékařů z tohoto oddělení, nové rozdělení pořádků na ambulanci, více kompetencí pro mladé chirurgy, plánovaný nábor absolventů díky spolupráci s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity, podpora z fakultní nemocnice a prezentace fifejdské chirurgie na veřejných akcích pro mediky. Vyjma zlepšení finančních podmínek lékařů, které alespoň veřejně nikdo nezmiňuje, bojují Fifejdy proti exodu lékařů vší silou. Bude to stačit?

„Po jednání s vedením nemocnice a primářem urgentního příjmu došlo ke změnám, zejména k reorganizaci služeb ústavní pohotovostní služby,“ rozebral blíže některé učiněné kroky nový primář chirurgie Ondřej Strnadel, který ocenil svého předchůdce za to, co lékaře na oddělení za čtvrt století svého působení naučil. „Na základě našeho návrhu došlo k rozdělení služeb na ambulanci na čistě chirurgickou a čistě traumatologickou. Pro veřejnost je to obtížně vysvětlitelný krok, ale v podstatě se jedná o to, že jsme byli schopni traumatologickou službu nabídnout ortopedům a externím pracovníkům. Prostě i jinému oboru, než je chirurgie,“ popsal pro Deník primář Strnadel s tím, že je to nyní celorepublikový trend.

Tímto opatřením se snížila extrémní přesčasová zátěž kmenových lékařů chirurgie, akutní péče však zůstala zachována v plném rozsahu. Pod novým primářem si více zaoperují i mladší lékaři. „Došlo k přehodnocení kompetencí mladších kolegů s jejich zařazením i do jiných než jen ambulantních služeb,“ vysvětlil Strnadel. A mladých lékařů na oddělení přibude. „Jsme si vědomi, že klíčové pro zajištění stability chirurgického oddělení bude nezbytné přijetí několika absolventů nebo začínajících lékařů,“ potvrdil primář, podle něhož může chirurgie MNO do začátku kariéry hodně nabídnout.

Neutrpí kvalita péče?

Neobává se nemocnice s masivnějším zapojením mladých lékařů stagnace kvality poskytované péče? „Organizační opatření a nové uchopení práce s mladšími lékaři v průběhu jejich specializační přípravy je v gesci primáře každého oddělení a primář Strnadel toto zrealizoval jako jedno z prvních opatření po nástupu do funkce,“ uvedla náměstkyně pro řízení lidských zdrojů a správu MNO Kateřina Kyselá.

Fifejdy chtějí svou chirurgii veřejně prezentovat a tím i hledat nové možnosti spolupráce s lékaři. Mezi první akci tohoto typu patří ve středu 15. března Den pro mediky, na který měly Fifejdy už s velkým předstihem několik zájemců. „Věříme, že u nás dostanou všechny odpovědi za otázky, které se naší chirurgie týkají a které je zajímají,“ popsala náměstkyně Kyselá. Tím ale hledání mladých lékařů v ostravských vodách nekončí. Nemocnice už jednala s přednostou chirurgické kliniky FNO a začíná jednat s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity o zahájení další formy spolupráce.

Lékaři i pacienti na chirurgii už navíc od podzimu využívají zázemí zmodernizovaného oddělení (nyní se ještě rekonstruuje chirurgická jednotka intenzivní péče, pozn. red.), takže odpadl další stresující faktor. Zda učiněné kroky na chirurgii postačí, a zda nebude nutné větší pozornost věnovat také interně, ukáže čas.

Jak to vidí primář chirurgie Ondřej Strnadel

„Na exodu lékařů z chirurgie MNO mělo podle mě vliv několik faktorů a jejich souběh. Prvopočátek bych datoval do doby covidové, extrémní pracovní nasazení, neustále změny pravidel, starání se o pacienty i kriticky nemocné bez chirurgické problematiky (covidové pacienty), omezení operačního programu ve smyslu elektivních výkonů. To vše vedlo k rozdělení kolektivu a narušení komunikace. Další ránou pro chirurgii z pohledu exodu lékařů bylo nezbytné zahájení rekonstrukce chirurgického pavilonu, bohužel prakticky za provozu. Práce v hluku bouracích kladiv a ne zrovna ideální pracovní prostředí podle mě rovněž u několika lékařů ovlivnilo rozhodování o setrvání na našem pracovišti. Když k tomu ještě přidáte široký záběr akutní péče naší nemocnice, kdy 60 procent sanitek z Ostravy a jejího okolí skončí na našem urgentním příjmu, dále náročnou práci na akutní chirurgické a úrazové ambulanci přes den i na službách, to vše tehdy nastartovalo spirálu výpovědí mladších kolegů, se kterou se obtížně vyrovnáváme dodnes.“