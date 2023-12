Stávkou nic nekončí. Řadu odvětví sužují problémy a v Ostravě tomu není jinak. Nejenže zde problémy řeší několik velkých zaměstnavatelů v oblasti průmyslu, ale s ohledem na celorepublikovou situaci se ve městě potýkají s problémy také v nemocnicích a ve školách. Jaká je tedy tamní situace?

Operace, ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Nedávná novela zákoníku práce zdvojnásobila případný počet přesčasových hodin ve zdravotnictví. Lékařům se to nelíbí. Na návrh další novely zákoníků práce prozatím čekají. Dnes by mohlo být jasněji.

Lékaři chtějí také zvýšení základních mezd, protože průměrný plat českého lékaře specialisty ve veřejných a státních zařízeních je přes 104 tisíc korun, avšak celých 42 procent z toho tvoří příplatky, náhrady a odměny.

Na 370 lékařů odmítá dvojnásobné přesčasy

Nelze se proto divit, že hned 136 lékařů ze zhruba tří set dalo v Městské nemocnici Ostrava (MNO) výpověď z přesčasové práce. „Urgentní příjem, chirurgie i traumatologie mají zajištěny provoz i zákroky, dostupné jsou sály,“ zhodnotil situaci v MNO náměstek primátora pro zdravotnictví Michal Mariánek (Ostravak) na středečním zastupitelstvu.

„Plánované úkony jsou však odkládány a pacienti jsou o tom telefonicky informováni, omezen je také provoz specializovaných ambulancí,“ popsal za zřizovatele dění v nemocnici.

Městská nemocnice Ostrava, Fifejdy, ilustrační foto.Zdroj: Deník/Petr Jiříček

Složitou situaci řeší také ve Fakultní nemocnici Ostrava (FNO), kde ke čtvrtku evidují odmítnutí přesčasové práce od 221 lékařů, tedy zhruba třiceti procent všech doktorů. „Akutní, onkologická a neodkladná péče je zajištěna v plném rozsahu. Co se týká plánovaných a odložitelných operací a vyšetření, u části pacientů došlo k posunutí termínu. Provoz ambulancí zůstane zachován na 80 procent, provoz operačních sálů na 75 procent,“ uvedla pro Deník mluvčí FNO Petra Petlachová.

Nejlépe ze situace vychází Vítkovická nemocnice skupiny AGEL. „Po velmi intenzivních a osobních jednáních s našimi lékaři se podařilo dojít k dohodě i s lékaři na odděleních, kde byla situace složitější. Už dříve bylo zajištěno, že nebude omezena akutní péče o naše pacienty a bude zachována i plánovaná péče,“ řekla Deníku mluvčí Gabriela Lefenda, podle níž dosud výpověď z přesčasové práce nestáhla zhruba desítka lékařů. „Ve všech našich čtrnácti nemocnicích je takových lékařů asi deset procent,“ dodala.

Nemocnice AGEL v Ostravě-Vítkovicích, ilustrační foto.Zdroj: Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice

Zeštíhlení ve školství

Velkou proměnnou je stále to, že lékaři nevědí, co bude v nových smlouvách stát, ani jak se budou peníze rozdělovat. O peníze je velký boj také ve školství, a to ze dvou úhlů pohledu. Jedním jsou škrty na nepedagogické pracovníky ve výši dvou procent. Školy tak řeší dilema: propouštět, nebo ubírat platy? Záměrem vlády je zeštíhlení školství. Celorepublikově by mohly skončit desetitisíce školníků či kuchařek.

Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Vladimír Pryček

„Jde o dlouhodobý problém. Platy jsou dlouhodobě podfinancované – přitom kuchařka v základní nebo mateřské škole bere po třiceti letech praxe podle tabulkového platu 23 tisíc korun hrubého,“ přiblížila situaci náměstkyně primátora Ostravy pro školství Andrea Hoffmannová (Piráti), pro níž je toto téma denní chléb.

„Řešíme to dlouhodobě se zřizovateli, obvody i řediteli škol, vláda se k tomu nijak nestaví, ale je otázka, jestli máme takto špatné systémové věci řešit sami z pohledu města,“ řekla Hoffmannová s tím, že kdyby mělo tyto náklady dofinancovat město, přišlo by to rozpočet asi na sedm milionů korun. „To není tak moc a jsou tady školy, které si dokážou poradit i samy.“

Jako daleko zásadnější problém ve školství v Ostravě tak vidí změnu financování takzvaného PHmax. Tato hodnota, ve stručnosti řečeno, znamená maximální týdenní počet hodin vyučování financovaný ze státního rozpočtu. „Dotkne se to bohužel zejména škol se speciálními potřebami,“ uvedla náměstkyně primátora.