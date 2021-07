Poslední červnový den roku 2006 připadl na pátek. Panovalo nevlídné počasí, školáci se pro vysvědčení vydali s deštníky nad hlavami. Ten si pravděpodobně vzala i jedenapadesátiletá pracovnice inspekce životního prostředí Marie Nesetová z Dětřichova nad Bystřicí. Toho dne služebním vozem Škoda Felicie combi tmavě zelené barvy registrační značky ALB 73-78 odjela na jednání do obce Velká Kraš na Jesenicku. Tam ale nedorazila a domů se nevrátila.

Její tělo nalezli policisté v pondělí 3. července 2006 poblíž Karlovy Studánky na Bruntálsku u odpočívadla zvaného Kóta. Neznámý vrah ji ubodal. Oběť ležela v lesním porostu u dřevěného altánku. Vyšetřování komplikovala skutečnost, že v době činu vydatně pršelo a déšť smyl řadu stop.

Konec

V sobotu 3. července letošního roku uplynulo od hrůzného nálezu patnáct let. Tímto dnem také končí promlčecí lhůta. Po ní už vrah nemůže být postaven před soud. S ohledem na to, že policie tehdy zločin kvalifikovala jako vraždu v prvním odstavci s trestní sazbou do patnácti let, vztahuje se na tento případ „pouze“ patnáctiletá promlčecí lhůta.

Všeobecně vnímaná dvacetiletá lhůta platí jen pro činy, za které lze uložit doživotí. To se týká vražd s přísnější právní kvalifikací. „V uvedeném případě začala běžet patnáctiletá promlčecí doba 3. července 2006,“ potvrdila mluvčí moravskoslezské policie Pavla Jiroušková.

Výslechy

Policie vyslechla bezmála tři tisíce osob. Velmi obtížně například zjišťovala jména a adresy dělníků, kteří pracovali v okolních lesích. Často se jednalo o sezonní zaměstnance z celé republiky i Slovenska, kteří se nechávali najímat prostřednictvím několika firem. Verze, že některý z nich může být vrahem, se nepotvrdila.

Policisté se zaměřili také na osoby, které se s obětí dobře znaly. Další variantou je, že smrt má na svědomí stopař nebo člověk, který u odpočívadla zastavil se svým vozidlem.

Nejasný zatím zůstává motiv činu. Oběť nebyla znásilněna, v jejím automobilu se navíc nacházel počítač a další věci, které pachatel nechal bez povšimnutí.

VYJÁDŘENÍ POLICIE

Deník požádal o vyjádření moravskoslezskou policii, za kterou odpovídala její mluvčí Pavla Jiroušková:



K VYŠETŘOVÁNÍ:

„V jednotlivých fázích prověřování policie vyslechla přibližně 2600 osob, jednalo se jak o svědky události, tak i osoby, které mohly podat informace k různým prověřovaným osobám. Celkově bylo odebráno 635 vzorků biologického materiálu k určení a porovnání DNA se zajištěnými stopami z místa činu s negativním výsledkem.“



K MOTIVU

„Motiv činu není jednoznačný.“



STOPY:

Dotaz: Je pravda, že za nehty oběti byly nalezeny biologické stopy vraha, kterého při potyčce poškrábala? Porovnala policie tyto stopy s celorepublikovou databází DNA?



Odpověď: „K průběhu vraždy se nebudeme vyjadřovat. Biologické stopy, které jsou vyhodnocené jako využitelné, se vždy porovnávají s centrální databází DNA.“



POMOC VEŘEJNOSTI:

„Svým svědectvím nám mohou pomoci občané, kteří 30. června mezi Dětřichovem nad Bystřicí a obcí Vidly viděli uvedenou ženu, její vozidlo, nebo osobu, která zde stopovala. Jedná se o trasu Dětřichov nad Bystřicí - Rýžoviště - Vajglov - Břidličná - Malá a Velká Štáhle - Dolní Moravice - Malá Morávka - Karlova Studánka - Vidle. Žádáme také občany, kteří v tento den v dané oblasti vezli nebo viděli stopaře, aby nás kontaktovali.“



Neznámý muž:

„Policisté také dále pátrají po neznámém muži, který v té době přespával ve vyhořelém hotelu Hubertus v Karlově Studánce. Jednalo se o muže ve věku šedesát až pětašedesát let, vysokého asi 170 až 175 centimetrů, prošedivělých vlasů s mírným bříškem, který chodil v riflích a košili. Muž chodil do bufetu U Vodopádů, kde popíjel pivo a bavil se s lázeňskými hosty. Údajně o sobě řekl, že pochází z okolí Přerova nebo Olomouce a v minulosti pracoval u Českých drah.“

Promlčecí doba

Trestní odpovědnost za trestný čin zaniká uplynutím promlčecí doby, jež činí

a) dvacet let, jde-li o trestný čin, za který trestní zákon dovoluje uložení výjimečného trestu, a trestný čin spáchaný při vypracování nebo při schvalování privatizačního projektu podle jiného právního předpisu,

b) patnáct let, činí-li horní hranice trestní sazby odnětí svobody nejméně deset let,

c) deset let, činí-li horní hranice trestní sazby odnětí svobody nejméně pět let,

d) pět let, činí-li horní hranice trestní sazby odnětí svobody nejméně tři léta,

e) tři léta u ostatních trestných činů.