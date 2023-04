To, co následovalo od poloviny ledna, kdy někteří členové hnutí ANO odmítli podpořit Andreje Babiše v prezidentských volbách, byl podle Martina Bednáře jen poslední střípek do léta tvořené mozaiky, nikoli spouštěcí mechanismus všech politických zvratů, které následovaly. V exkluzivním rozhovoru pro Deník politik ze svého pohledu popsal, že primátor hnutím pohrdal, už když za něj naposledy kandidoval, že terčem mu bylo celé ANO v Moravské Ostravě a Přívozu včetně vrcholného vedení radnice, nebo přiznal, že měl být tím, kdo při klidném předání moci primátora nahradí.

„Nesouhlasím s tím, co lidé kolem něj říkají a Tomáš Macura s tím souhlasil, jako například, že je to konec hnutí ANO, že naši voliči do tří let vymřou a noví nepřijdou a podobné věci. Zkrátka že je všechno špatně a zle. Snažil se nás ostatní vyzývat k prohlášení, zda i v našem případě nebyla překročena červená linie pro odchod z hnutí. Ten nátlak byl zcela opačný,“ řekl Deníku Bednář.

V jaké fázi jsou jednání o koalici?

Dosud všichni, s nimiž jsme se bavili, mají zájem s námi v nějaké podobě spolupracovat. Tedy Spolu, Piráti, SPD a Starostové. Dnes máme na programu ještě tři jednání, a to s Nezařazenými, Ostravakem a Ostravskou levicí.

Stanovili jste si čas, dokdy byste chtěli mít o koalici jasno?

Všem říkáme, že po zítřejším zasedání našeho klubu bychom se chtěli posunout do druhého kola vyjednávání. Řekneme si prioritní i záložní varianty a budeme se snažit je podle možností dotáhnout.

Klub ANO v Ostravě už opustilo těchto 8 zastupitelů, opozice potvrdila dvojblok

Specifikovat, předpokládám, nechcete…

Bylo by to předběžné.

Zmínil jste jednání se Starosty. Ti ale potvrdili ústní dohodu s Ostravakem o společném partnerství. Jste připraveni uzavřít i takovouto koalici?

Jestli taková dohoda existuje, se dozvíme velmi pravděpodobně brzy a velmi pravděpodobně bychom preferovali uzavření dohody pouze s jedním z těchto dvou subjektů.

Takže si malujete koalici ANO, Spolu, Starostů a Pirátů?

To se ještě ukáže, s Ostravakem by byly čtyři další mandáty a mělo by to své výhody, ale je to ještě o diskusi uvnitř klubu, jakým směrem se vydat. Chceme si vyslechnout názor všech členů našeho klubu. V rámci dalších vyjednávání by možná stálo za to sejít se s očekávanými partnery už dohromady.

Jste připraveni i na to, že koalice na městě bude bez hnutí ANO?

Jsme na to připraveni se všemi důsledky. Nevěřím, že by to upekli všichni kromě hnutí ANO, takže by nám to do budoucna ukázalo, s kým budeme schopni ještě spolupracovat. Hraje se tady i o budoucnost, kteří partneři se k sobě budou dál chovat férově.

Dnes vaše řady opustil Miroslav Otisk. Neobáváte se, že odchod dalšího zastupitele může podkopat důvěru potenciálních partnerů v celistvost klubu?

Pochopitelně to může otázky vyvolávat. Postupný odchod je jako z učebnic a myslím, že to Tomáš Macura má dobře připraveno. Je patrné, že jsme byli svědkem pokusu o nepřátelské převzetí. Aktuálně je v jeho klubu totiž všech šest radních zvolených za hnutí ANO.

Dokážete si naopak představit spolupráci s Nezařazenými a Tomášem Macurou?

S lidmi kolem něj jsem byl vždy ochoten se bavit a budu se s nimi bavit i nadále. Spoustu negativního vůči hnutí ANO řekly i jiné politické strany, například někteří zástupci Spolu, a rovněž se s nimi dál bavíme. Jednání si dovedu představit, pochopitelně by tomu pomohlo, kdyby jejich lídr věděl a potvrdil to i činy, že na své funkci nelpí a je připraven se jí vzdát. Kdyby tak učinil, byl by to pro ostatní signál, že se členy tohoto klubu se lze bez problému bavit o otázkách vedení a rozvoje města. Trošku mě v této souvislosti mrzí, že to nyní vypadá – a ostatně i sám Tomáš Macura to říká, že kroky vedoucí k ustavení nového zastupitelského klubu byly činěny ať už z Prahy, nebo tady od nás proto, že podpořil Petra Pavla. Osobně se domnívám, že v jeho zastupitelském klubu je většina těch, kdo hodili hlasovací lístek Petru Pavlovi. A taky jsme je nevylučovali.

ANO v Ostravě má náhradu za Macuru: kandidátkou na primátorku je Tichánková

Ale pokud tak kromě primátora a jeho náměstkyně někdo učinil, jsou to jen spekulace, nikdo se k tomu veřejně nepřihlásil. Každopádně to podle vás tedy není pravý důvod?

Je to pouze jakýsi poslední střípek do mozaiky, protože jsem měl možnost poslední čtyři roky v radě města pozorovat Tomáše Macuru pracovně i názorově. A jeho názor na vedení hnutí ANO byl s každým přibývajícím měsícem horší a horší. Je částečně i mojí chybou, že dostal nominaci na primátora pro další volební období. S hodnotami hnutí se neztotožňoval už před volbami.

To proto už jste pro současné funkční období nechtěl být součástí rady města po jeho boku?

Ne, to s tím nijak nesouviselo. Pozici jsem získal ve druhém volebním období našeho hnutí proto, že jsme neměli pozici uvolněného radního, takže byli dva politici z Jihu členy rady města neuvolněně. Jinak bych v radě asi ani nebyl, nikdy to nebyl můj cíl. Stejně jako nyní jsem nechtěl být primátorem a na svou nominaci jsem rezignoval. Je však pravda, že už v době, kdy jsem byl v radě já, se názory primátora vůči hnutí intenzivně vyhraňovaly, navíc dalším terčem v jeho očích byla i celá místní organizace Moravská Ostrava a Přívoz včetně vrcholného vedení radnice.

Já měl spíše za to, že pokud byla nějaká buňka v jeho očích problematická, byl to Jih, což ostatně nyní dokládá i jeho vzájemný vztah s Hanou Tichánkovou…

Ta je terčem možná spíše nyní. Snad je to i proto, že Tomáš Macura obvod nikdy nevedl a neví, jaké problémy ho tíží. Ostatně i skupina, která nyní z drtivé většiny tvoří zastupitelský klub ANO, přistoupila ke dvěma v politice ne zcela obvyklým krokům. Začalo to tím, že původně to vypadalo tak, že já bych mohl být tím, kdo nahradí primátora Tomáše Macuru ve funkci, o nic jiného nešlo. O žádné jiné pozice, funkce náměstků. Když jsem vycítil, že jsem pro lidi kolem Tomáše Macury nepřijatelný, viděl jsem dalších šest lidí, kteří by to mohli převzít. Řada z nich je přitom nyní v klubu Tomáše Macury. Dobrý měsíc není tajemstvím, že o post primátora nebojuji a zůstávám na Jihu. Byl to z mé strany ústupek, kdy jsem řekl, že primátorem nebudu.

Chápu-li to správně, původně jste tedy o funkci stál, ale ustoupil jste. Co je tím druhým neobvyklým krokem?

Že primátor dostal mandát k tomu, aby předal funkci do půl roku, to se snad v politice ještě nestalo. Zastupitelé to většinově odkývali. Poté však následovalo páteční mimořádné zasedání, kde místo toho, aby se projednávaly programové záležitosti a připravovaná témata z magistrátu, jak bylo v plánu, vystoupil primátor s tím, že když nemusí končit hejtman, nemusí ani on.

Ano, touto informací jsem disponoval. Skutečně to řekl takto doslovně?

Ano, přesně tak. Dodal také, že zůstává dalších 3,5 roku. To už tu většinu zklamalo a následovalo, co následovalo. Tedy vyloučení z klubu a další známý vývoj. To dopoledne u něj navíc byla Hana Tichánková a bavili se spolu o podpoře z jeho strany. Měl jí říct, že je jeden ze tří kandidátů, kteří by to po něm mohli převzít. Totéž pak zopakoval na úterním „vylučovacím klubu“ a krátce poté začal Hanu Tichánkovou hanit. To byly ony poslední střípky.

Ostravak a Starostové míchají kartami. Tak nyní vypadají možné koalice v Ostravě

Pořád se ale bavíme o událostech posledních měsíců, tedy po prohlášení „volím Petra Pavla“. Co tomu předcházelo?

Na klubu zaznívaly v průběhu času nelichotivé věci vůči hnutí ANO i vůči našim voličům, což se mně osobně hodně dotklo. Nesouhlasím s tím, co Kateřina Šebestová říká a Tomáš Macura s tím souhlasil, jako například, že je to konec hnutí ANO, že naši voliči do tří let vymřou a noví nepřijdou a podobné věci. Zkrátka že je všechno špatně a zle. Snažil se nás ostatní vyzývat k prohlášení, zda i v našem případě nebyla překročena červená linie pro odchod z hnutí. S jeho slovy se většina ze zvolených zastupitelů za ANO neztotožňuje. Tedy snad kromě těch, kteří přešli do klubu Tomáše Macury.

Myslíte Nezařazené…

On se tak ještě nejmenuje? Všem se to označení líbí a používá ho stále více lidí, včetně jich samotných, a primátor s tím vnitřně souhlasí, buduje si kolem sebe auru. Jenomže ta aura je neplatná. Tuším že pro Českou televizi řekl, že nelže. To je největší lež, jakou jsem v poslední době slyšel. Dokumentují to řeči o nátlaku. Jestli někdo cítil nátlak, tak jsme to v klubu byli my ostatní, kdo měli jiný názor než primátor a náměstkyně. Neustále jsme byli pod tlakem a museli jsme něco vysvětlovat. Tedy kromě těch, kteří souhlasili se všemi návrhy. Nátlak byl zcela opačný. Nejvíce mě mrzí, že se snaží vyvolat dojem, že jsme ti špatní. On nás potřeboval devět let svého vládnutí a teď jsme ti špatní? Nehledě na to, že vrcholní představitelé hnutí byli na řadě schůzek terčem posměchu.

Nevím, jakou formou to bylo podáno, ale jakýsi nesouhlas Tomáše Macury s Andrejem Babišem nebyl léta ničím tajným…

S tím naprosto souhlasím, na druhé straně by to mělo mít nějakou úroveň a mez. Já nejsem Andrej Babiš, také s ním ve všem nesouhlasím a myslím si, že za osm let svého vládnutí ANO mohlo a mělo udělat pro obce víc, například se postarat, aby se dále nezneužívaly dávky na ubytovnách, ale nestalo se. Ostatně i sám Andrej Babiš řekl, že sociální politika se mu nepodařila.

Odkdy se podle vás začalo ono „nevhodné chování“ vůči ANO stupňovat?

Bylo to významně cítit už před volbami, že hnutí ANO nekandiduje celistvé. Pořád jsem to však přehlížel, stejně jako kolegové, ale neměli jsme to nechat plynout. Považuju tedy i za svou osobní chybu, kam to za podpory jeho následovníků dospělo.

Ti, kteří jsou dnes Nezařazení, k němu tíhli dlouhodobě?

Rozhodně, byla to však významně menší skupina, v níž byl jediný muž. I s ním to byly tři osoby.

Po uskutečněném rozhovoru dostal primátor Tomáš Macura od Deníku nabídku k otevřenému rozhovoru na stejné téma, dosud na ni nezareagoval.