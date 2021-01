Nešvar nejen Ostravska. Řidiči kvůli pár minutám škrábání skla riskují životy

Kdo neparkoval v garáži, musel si přivstat. Zamrzlá skla, sníh na kapotách aut. To čekalo řidiče, kteří v pondělí chtěli vyrazit na cesty. Rtuť teploměru na některých místech klesla nad ránem až pod minus dvacet stupňů Celsia. Pokud se motoristé chtěli námrazy a sněhu poctivě zbavit, trvalo jim to dlouhé minuty. Někteří to ale vzali „hopem“. Vytvořili průzor na skle a vyjeli.

Policisté při svých kontrolách narážejí i na řidiče, kteří jsou schopni usednout i do takových vozidel. | Foto: Policie ČR

A právě na takové hazardéry se v tomto období zaměřují moravskoslezští policisté. „Kontroly nyní provádíme ve větší míře. Jde například o sídliště, odkud lidé bez dostatečně očištěných skel i dalších částí aut vyjíždějí,“ řekl Deníku René Černohorský z moravskoslezské policie a dodal: Jak teď přežívají bezdomovci v Ostravě? Spacáky, matrace, svíčka a neumrznout! Přečíst článek › „Řidiči by před jízdou měli odstranit sněhovou vrstvu či námrazu z povrchu celého vozidla, tedy z karosérie, včetně všech oken, aby byl zajištěn řádný výhled z automobilu. Očistit je zapotřebí i zpětná zrcátka, přední a zadní světlomety, ukazatele směru a obě registrační značky.“ Hříšníkům hrozí na místě až dvoutisícová pokuta. A to je ta lepší varianta. Tou horší jsou dopravní nehody, které mohou mít i tragické následky. Jako v tanku Jedna z nich se před několika lety stala v Ostravě-Porubě. Ke dvěma rokům vězení byla odsouzena žena, která osudného dne spěchala do práce a neměla čas na očištění předního skla. Na přechodu pro chodce přehlédla a srazila devadesátiletou důchodkyni, jež na následky zranění zemřela. Řidička z místa ujela. Policisté ji po několika dnech vypátrali. Auto paradoxně řídila ošetřovatelka starých nemohoucích lidí. „Na čelním skle měla průzor jako v tanku,“ vypověděl řidič autobusu, kolem kterého projela krátce před nehodou. Led Ve střehu by měli být i řidiči nákladních vozidel. „Řidiči nákladních vozidel a souprav, zejména s plachtovou střechou, musejí věnovat pozornost tomu, zda se na střeše nevytvořil led, který by při odtržení a případném pádu mohl ohrozit životy, zdraví a majetek osob,“ řekl Černohorský. Šikana na horské chatě v Beskydech. Udavači neustále volají policii i hygienu Přečíst článek › Že nejde o plané varování, potvrzuje nedávný případ šestapadesátiletého řidiče z Ostravy. Z jeho nákladního vozidla odpadl kus ledu, který zasáhl v protisměru jedoucí policejní vůz. Výsledkem bylo rozbití čelního skla a zranění ochránce zákona sedícího na místě spolujezdce. Utrpěl poranění obou očí. Podle znalců šlo o středně těžká zranění. Motorista skončil před ostravským okresním soudem. Ten i kvůli viníkově upřímné lítosti trestní stíhání podmíněně zastavil, a to na zkušební dvouletou lhůtu.

